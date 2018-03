Maneskin | Damiano e Victoria si credono Johnny Depp e Kate Moss E i fan si infuriano

Colpo di testa per Damiano - il leader dei Maneskin nel mirino dei social : Nuova vita, nuovo tour , sold out, e nuovo taglio di capelli per Damiano, il leader dei Maneskin, la band rivelazione di X Factor. Il giovane ha rasato i capelli all'attaccatura per un look da ...

A Perugia il primo concerto dei Maneskin : sexy Damiano fa impazzire i fan - il resto lo fa la musica : Il primo concerto dell'instant tour dei Maneskin dura soltanto un'ora. Ma è quanto basta per fare impazzire un'orda di fan composta più o meno così: l'80% non ha la patente, la restante parte sono i genitori, nostalgici di Vasco e con il muro dei 50 anni all'orizzonte. All'AfterLife di Perugia il palco di 60 metri quadri è troppo piccolo per contenere l'energia coatta dei quattro pischelli di XFactor. "Adesso famo ...

La sexy lap dance di Damiano al primo concerto dei Maneskin è tutto quello che dovete vedere oggi : Quando un omone dello staff fa zig-zag tra il pubblico con un palo da lap dance, dal pubblico si leva un boato che nemmeno al Maracanà. Damiano non c'è più sul palco, rimangono Er Cobra, il chitarrista, la bassista Victoria e Ethan, al suo posto in batteria. Il frontman spunta pochi minuti dopo, in fondo al sala, illuminato da centinaia di flash che adesso sono tutti su di lui. Kiss This degli Struts è solo la traccia ...

Damiano dei Maneskin cambia look - il nuovo taglio fa già scalpore Foto : Damiano ci ha dato un taglio. Il cantante dei Maneskin, nonchè idolo delle giovanissime , e non, sfoggia un nuovo look su Instagram: taglio da ultimo dei mohicani completamente rasato ai lati della ...

I Maneskin pronti al primo tour. E Damiano provoca ancora : 'La prima cosa che ho fatto dopo X Factor? Sesso' : Qual è la prima cosa che avete fatto appena si sono spenti i riflettori di X Factor? Victoria, Thomas, Ethan: 'Shopping'. Damiano: 'Sesso. Posso dirlo?'. Non si risparmiano i Måneskin in un'...

Damiano dei Måneskin : è bufera sui social : Il frontman della nota band vice-campionessa di X-Factor, torna a far parlare di sé. Si, perché già in precedenza, ovvero nelle live del Talent Show, era stato al centro dei riflettori per la sua capacità e naturalezza di stare sul palco, mischiata con un fare sensuale e molto spesso condita con abiti esaltanti l'aspetto estetico, in perfetto stile rock. Dopo la pubblicazione del videoclip del primo singolo con il suo gruppo, Chosen, il ragazzo ...

Damiano dei Maneskin bufera sul tatuaggio blasfemo : Il cantante Damiano dei Maneskin si è tatuato sulla gamba il proprio volto imitando Gesù, con tanto di corona di spine e cuore sacro fra le mani. tatuaggio che ha scatenato l’ira di molti, soprattutto dei cattolici. Tanto che lo stesso cantante ha risposto alle critiche attraverso un messaggio su Instagram: “Non sono solito rispondere alle critiche ma oggi è d’obbligo. Voglio solo specificare che il mio tatuaggio non intende offendere né ...

Maneskin - polemica per il tatuaggio di Damiano : Gesù con la sua faccia : Damiano David finisce al centro delle polemiche per un nuovo tatuaggio comparso sul suo corpo. Il leader dei Maneskin ha scelto la figura di Gesù, ma cambiando un dettaglio non da poco.In tutte le puntate di X Factor, i Maneskin si sono contraddistinti per la loro esuberanza, eccentricità e diversità rispetto all'attuale panorama della musica italiana. Con loro grande sorpresa, questo non è bastato a farli salire sul gradino più alto del ...

Damiano dei Maneskin si fa un tatuaggio che lo ritrae in posa da Gesù : polemica social : Damiano dei Maneskin (gruppo che ha partecipato all’ultima edizione di X Factor con un certo successo) si è fatto un tatuaggio che ha scatenato molte polemiche sui social. Perché il “nostro” ha deciso di ritrarsi in modo simile, molto simile, a Gesù Cristo. E la cosa non è piaciuta molto agli utenti Instagram: “È oggettivo che un tatuaggio del genere non sta né in cielo né in terra – scrive un utente – ...

