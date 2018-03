leggioggi

: Mancato mantenimento del figlio minore, condannato il padre - - LeggiOggi_it : Mancato mantenimento del figlio minore, condannato il padre - - maurizioft : @Fds1988 @PaKoNeroAzzurro @anima_amor @PiazzapulitaLA7 @matteorenzi @MatteoRichetti perfetto io sì e più di una vol… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Recentemente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9018/18 depositata il 27 febbraio scorso, ha disposto il rigetto del ricorso proposto da unche impugnava la decisione della Corte di Appello di Milano che lo condannava al reato di cui all’art. 570 c.p. in riferimento alversamento di somme dovute per ildel. La riforma normativa intervenuta in materia, la Legge n. 54 del 2006, ha regolato ex novo la separazione dei genitori e ildei figli minori ponendo al centro della tutela ilin maniera da arrecargli il minor pregiudizio possibile. Proprio per questo il Legislatore ha previsto il diritto delalla bigenitorialità e cioè il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di riceve cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ...