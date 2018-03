Maltempo | il gran ritorno di Buran | dal weekend pioggia | vento e temperature in picchiata

Maltempo : riapre ai Tir anche il Traforo del Gran San Bernardo : Dopo lo stop ai Tir dovuto alle forti nevicate in Francia e in Svizzera, la situazione della viabilità ai trafori della Valle d’Aosta torna alla normalità con la riapertura ai mezzi pesanti anche del Gran San Bernardo, al confine con il territorio elvetico, oltre al Monte Bianco. Cessa pertanto il Piano di emergenza viabilità principale stabilita nella mattinata di oggi dalla Protezione civile regionale. L'articolo Maltempo: riapre ai Tir ...

Sipario su campagna - gran finali - con Maltempo - in tutta Italia : Roma, 2 mar. , askanews, Sipario a mezzanotte sulla campagna elettorale per le elezioni politiche 2018 e per le elezioni Regionali in Lazio e Lombardia. Domani giornata di silenzio pre- elettorale, ...

Maltempo - Viabilità Italia : nevica su gran parte del centro/nord : nevica intensamente sulla A1 Panoramica, tra Firenze e Bologna, nevica debolmente in numerosi tratti autostradali del centro-nord: lo rileva Viabilità Italia. In particolare: – A1 Milano-Napoli tra Lodi e bivio Variante e tra Aglio e Fabro – A1 Direttissima – A5 Aosta-Monte Bianco su tutto il tratto – A8 Milano-Varese tra il bivio per la A9 e Varese – A9 Lainate-Chiasso tutto il tratto – A13 Bologna-Padova ...

?Maltempo - allerta Protezione Civile : neve - pioggia e gelo su gran parte dell'Italia : "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche". Rfi riduce i treni del 50%

Maltempo - Anas : emergenza neve su gran parte della Penisola : Proseguono le operazioni per fronteggiare l’emergenza neve su gran parte della Penisola con l’azione dei mezzi e degli operatori Anas per garantire la transitabilità sulle strade e autostrade. Mezzi sgombraneve e spandisale sono ancora in azione soprattutto in Campania, Basilicata e Molise, dove le nevicate si sono spostate e intensificate dalla notte scorsa, nonché sulle aree interne o montane in Emilia Romagna e sulla parte ...

Maltempo : neve e gelo in Croazia e in gran parte dei Balcani : L’ondata di freddo glaciale sta investendo da ieri anche la Croazia: in alcune località dell’entroterra le temperature sono scese fino a -20°C. La situazione è critica nelle regioni montuose di Lika e Gorski Kotar dove l’abbondante nevicata di stanotte ha determinato l’isolamento di alcuni villaggi e la chiusura di arterie fondamentali. Tutte le scuole e gli uffici pubblici sono rimasti chiusi. Questa mattina ha iniziato ...

Maltempo Piemonte : forte pericolo valanghe - domani col Burian arriva il grande freddo : Come preannunciato nel corso della settimana, a partire da oggi assisteremo anche in Piemonte ad un calo delle temperature per la discesa di una vasta area depressionaria dalla Russia siberiana. L’ingresso di aria fredda, alimentato dal flusso da nordest presente anche nei bassi strati, raffredderà progressivamente l’intera atmosfera; in pianura sono attese minime al di sotto degli 0°C in diverse località già oggi, mentre lunedì le temperature ...

Burian - neve e Maltempo in attesa del grande gelo siberiano : Burian congela l'Italia a partire da domenica. Il gelo siberiano è previsto dal 25 febbraio e raggiungerà il picco massimo martedì 27 . Il gelido vento russo entrerà impetuoso dalla Porta del Bora ...

Maltempo Marche : lunedì 26 Febbraio scuole chiuse a Montegranaro : All’esito di una riunione tecnica tenutasi questa mattina nella sede del Comune di Monegranaro, il Sindaco Ediana Mancini ha firmato l’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici per la giornata di lunedi’ 26 Febbraio. “La chiusura riguarda tutte le scuole di ordine e grado, compreso l’asilo comunale – sottolinea il Sindaco -. Contestualmente, verranno sospesi il servizio mensa e quello del trasporto ...

Maltempo - Roma si prepara al grande gelo : ricognizione delle scorte di sale e di mezzi per la neve : Roma si prepara al grande gelo: in vista del previsto abbassamento delle temperature e della possibile neve gli uffici del Campidoglio stanno facendo una ricognizione delle dotazioni di mezzi disponibili. In particolare si stanno valutando, in relazione all’evolversi delle previsioni meteo: scorte di sale, mezzi dedicati al pronto intervento, squadre di operatori e volontari. Il Comune in caso di neve, oltre a fare una ricognizioni con i ...

Maltempo Sicilia : forte grandinata e danni nel Ragusano : Una violenta grandinata seguita da pioggia battente sul tratto costiero del Ragusano tra Pozzallo e Maganuco-Marina di Modica, ha reso necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Ragusa. Scantinati e garage allagati, ma anche due interventi a persone rimaste intrappolate nelle autovetture, fortunatamente risolti senza conseguenze. L’amministrazione comunale di Modica attraverso l’assessore Pietro Lorefice ...

