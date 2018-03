Mafia | processo trattativa | legale Mori si commuove ricordando il padre

Mafia - respinta istanza di revisione del processo per Dell'Utri : La decisione blocca automaticamente anche l'istanza di sospensione della pena che era stata avanzata dalla Procura generale del capoluogo nisseno

Mafia : processo Saguto - incarichi anche alla nuora del giudice : Lo Franco seguiva anche altre 8-9 societa' tra cui la 'Nuova Sport Car', anche questa sottoposta ad amministrazione giudiziaria e affidata a Walter Virga e appartenente all'imprenditore Rappa. In ...

Roma - Mafia capitale : procura chiede processo per altri 23 : La procura di Roma ha rinnovato la richiesta di rinvio a giudizio per 23 persone nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta sul Mondo di mezzo. Il pm Luca Tescaroli, davanti al gup Monica Ciancio, ...

Spagna : al via processo Mafia russa - a sbarra anche deputato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Mafia russa - in Spagna si apre il processo per 17 : c’è anche un deputato di Putin : Sono accusati di aver riciclato decine di milioni di euro per conto dei Tambov, noto clan di San Pietroburgo. Si è aperto oggi a Madrid il processo alla Mafia russa. Alla sbarra ci sono 17 persone, russi e spagnoli, accusati di aver riciclato in Spagna, dalla Costa del sol alle Baleari, un totale di 50 milioni di euro. Una sistematica operazione di riciclaggio di denaro sporco partita già negli anni Novanta. Due i soggetti ancora ricercati ...

Agguato a Palermo : ferito un pregiudicato per Mafia. Era coinvolto nel processo a Miccoli : Si tratta di Gioacchino Alioto, uno dei due presunti mafiosi finiti nell'inchiesta che ha portato alla condanna del bomber: è stato raggiunto da due colpi di...

Mafia : difesa Mancino - valutazioni politiche da pm processo trattativa : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Nicola "Mancino sarebbe stato reticente sulle questioni inerenti i contatti deviati e la nomina o meno di Vincenzo Scotti a ministro dell'Interno, che il pm sarebbe stato un ministro più rigoroso nei confronti della criminalità. Francamente, mi sembra che l'accusa si s

Mafia : difesa Mancino - nel processo trattativa affezione giustizialista dei pm : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "L'ufficio del pubblico ministero ha evidenziato un percorso politico deviato" per Nicola Mancino "che peraltro da politico si sarebbe trasformato in criminoso, nell'ideazione della trattativa". Così l'avvocato Massimo Krogh, proseguendo la sua arringa difensiva nel pr

Mafia : difesa Mancino - non dorme la notte per sofferenze processo trattativa : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - L'ex Presidente del Senato, Nicola Mancino "non dorme la notte per le sofferenze che questo processo gli provoca e gli ha provocato". Lo ha detto l'avvocato Massimo Krog, legale di Mancino, nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, che vede imputato l'ex ministr

Mafia : difesa Mancino - non dorme la notte per sofferenze processo trattativa : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – L’ex Presidente del Senato, Nicola Mancino “non dorme la notte per le sofferenze che questo processo gli provoca e gli ha provocato”. Lo ha detto l’avvocato Massimo Krog, legale di Mancino, nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, che vede imputato l’ex ministro dell’Interno per falsa testimonianza. Per Mancino l’accusa ha chiesto la pena a sei anni di ...

Mafia : processo trattativa - difesa Mancino chiede assoluzione 'perché fatto non sussiste' : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - La difesa dell'ex Presidente del Senato, Nicola Mancino, alla fine della prima parte dell'arringa difensiva, ha chiesto l'assoluzione per l'ex Presidente del Senato, dall'accusa di falsa testimonianza nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia "perché il fatto non

Mafia : processo trattativa - difesa Mancino chiede assoluzione ‘perché fatto non sussiste’ : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – La difesa dell’ex Presidente del Senato, Nicola Mancino, alla fine della prima parte dell’arringa difensiva, ha chiesto l’assoluzione per l’ex Presidente del Senato, dall’accusa di falsa testimonianza nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia “perché il fatto non sussiste”. A chiedere l’assoluzione è stata l’avvocato Nicoletta Piergentili, che adesso ...

Mafia : difesa Mancino - è diventato emblema processo trattativa : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Nicola Mancino in questo dibattimento è imputato di falsa testimonianza ma sotto il profilo mediatico è diventato l'emblema della trattativa. Per lui tutto questo ha comportato un danno enorme, perché e sempre stato impegnato nella vita politica del paese, ha avuto un

Mafia : processo trattativa - Bagarella rinuncerà a tutte le udienze : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Il boss mafioso Leoluca Bagarella rinuncerà, a partire da oggi, a partecipare a tutte le restanti udienze del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Lo ha reso noto, con una lettera inviata alla Corte d'Assise di Palermo, il suo legale, l'avvocato Luca Cianferoni