Mafia | legale Mori | Procura vuole la testa del generale

meteoweb.eu

: RT @norupies: I “competenti” regalano a notte fonda ampi tratti di pescoso marenostrum alla Francia ma si impegnano in una dura battaglia l… - mariobortoluss1 : RT @norupies: I “competenti” regalano a notte fonda ampi tratti di pescoso marenostrum alla Francia ma si impegnano in una dura battaglia l… - norupies : I “competenti” regalano a notte fonda ampi tratti di pescoso marenostrum alla Francia ma si impegnano in una dura b… - concentrazione : #mafia: legale Mori, Pm vogliono gettare fango sui Carabinieri e sul generale -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “Oggi si fa lo stesso processo perché laladel”. Così, l’avvocato Basilio Milio durante le arringhe difensive al processo sulla trattativa tra Stato ein corso al Palazzo di giustizia di Palermo. Milio, che difende ilMarioe ilAntonio Subranni, accusati di minaccia a corpo politico dello Stato, fa riferimento ai due processi che hanno visto imputato l’ex alto ufficiale per la mancata perquisizione del covo del boss mafioso Totò Riina e quello per la mancata cattura del boss Bernardo Provenzano. In entrambi i dibattimenti,è stato assolto in via definitiva. “Ladi Palermo, pur dicendo che ci sono due sentenze di assoluzione – dice Milio – afferma che ci sono altri elementi acquisiti nel processo ma non vi ha detto quali sono, perché ...