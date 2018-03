Mafia : legale Mori - io come cinese di piazza Tienammen che fermò carri armati : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “Cari giudici, vedete questa foto? Io sono proprio come quell’uomo di piazza Tienammen che, nel 1989, senza paura, si piazzò fermando i carri armati ”. Così, l’avvocato Basilio Milio, il legale del generale Mario Mori al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia , prima di concludere il suo intervento chiedendo l’assoluzione del generale e del generale Antonio Subranni, entrambi ...

Mafia : legale Mori ai giudici - assolvete generale e non consentite che gli venga gettato fango : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Non fatevi ingannare, non consentite che venga gettato fango su onesti servitori dello Stato, adoperativi tutti che venga scritta una sentenza onesta e non consentite che venga gettato fango. Solo così, la vostra coscienza di uomini e donne liberi, onesti e coraggiosi