Maestra arrestata nel 2017 per maltrattamenti ai bambini | genitori la incontrano e la

Maestra arrestata per maltrattamenti - genitori la incontrano per strada e la picchiano : La Maestra di scuola dell’infanzia di 50 anni, in servizio in una scuola di Taranto, che fu arrestata dalla polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni di età prossima ai tre anni, questa mattina è stata aggredita e malmenata da una coppia di genitori mentre faceva acquisti in un negozio del centro....

Maestra d'asilo arrestata a Susa - strattonava e insultava i bambini Video : Ennesimo scandalo nell'ambito dei #maltrattamenti ai bambini di un #asilo. Una #Maestra quasi sessantenne è stata arrestata questa mattina con l'accusa di maltrattamento, insulti, strattoni nei confronti dei bambini di una scuola materna di Susa. Le indagini, iniziate lo scorso ottobre a to della denuncia di alcuni genitori delle vittime, hanno portato a questo provvedimento. Attualmente, la Maestra è agli arresti domiciliari in attesa di ...

