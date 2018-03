Macron e Merkel : «Il voto in Italia ha scosso la Ue» E su Mosca : «Valuteremo reazione adeguata» : Il vertice Francia-Germania: «Tocchiamo con mano le conseguenze di una lunga crisi economica e le sfide migratorie a cui non abbiamo saputo rispondere»

Incontro Merkel-Macron : "Il voto in Italia ha scosso l'Ue" : "Il lavoro che ci aspetta è importante in un contesto europeo profondamente scosso da Brexit e dalle elezioni Italiane che hanno visto montare gli estremismi e che ci hanno permesso di toccare con mano le conseguenze di una lunga crisi economica e le sfide migratorie a cui non abbiamo saputo rispondere". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa congiunta a Parigi con la cancelliera tedesca Angela ...

Spia avvelenata - Mosca chiede un'indagine congiunta | Ma Trump - Merkel e Macron con May : "Russia spieghi" : La tensione tra Regno Unito e Russia è salita dopo che la May ha puntato il dito contro Mosca per l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia.

Italia nel caos col nuovo governo Le poltrone a Merkel e Macron Mani su Bce e Commissione Ue : Mentre l'Italia è alle prese con le manovra per il nuovo governo, Merkel e Macron ne approfittano. Francia e GerMania si portano a casa le poltrone di Bce e Commissione europea Segui su affarItaliani.it

GERMANIA - DA SPD OK A GRANDE COALIZIONE/ “Groko” - Macron festeggia con Merkel : “Buona notizia per l'Europa” : GERMANIA, Spd: sì alla GRANDE COALIZIONE dopo il referendum dei socialdemocratici. Larghe Intese Merkel-Schulz: nasce “Groko”. Macron festeggia con Merkel: “Buona notizia per l'Europa”(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:40:00 GMT)

Merkel come Macron : Nuovo inizio per l'Ue : Roma - Un'inossidabile Angela Merkel ha chiuso lunedì il congresso straordinario del partito cristiano democratico tedesco, la Cdu, con una standing ovation di quattro minuti. Il generoso tributo dei delegati è il segnale che il tempo delle polemiche è finito e che il partito di maggioranza relativa può guardare avanti. La scadenza più prossima è quella del 4 marzo, quando gli iscritti al partito socialdemocratico (Spd) avranno deciso una ...

Siria - continuano bombardamenti nel Ghouta nonostante la tregua approvata dall’Onu. Merkel e Macron incontrano Putin : Gli attacchi del regime Siriano continuano nella zona orientale di Ghouta, roccaforte dei ribelli, nonostante la tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. La denuncia arriva dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, secondo cui “i bombardamenti sono ripresi e Chifouniya, alla periferia di Douma, è stata bombardata due volte senza causare però vittime”. Sabato infatti a New York si è negoziato per il voto di una ...

Siria : Macron-Merkel parleranno con Putin : ANSA, - ROMA, 25 FEB - Il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel discuteranno oggi con il presidente russo Vladimir Putin "dell'attuazione della risoluzione" del ...

Siria - Macron e Merkel scrivono a Putin : 19.12 Il presidente francese Macron e la Cancelliera tedesca Merkel hanno inviato una lettera congiunta a Putin esortando il presidente russo ad appoggiare la bozza di risoluzione di Svezia e Kuwait all'Onu per una tregua umanitaria di 30 giorni,a favore della popolazione. I due leader europei si sono incontrati a Bruxelles mentre al Palazzo di Vetro di New York continua il lavoro per un accordo con la Russia, che ieri si era opposta alla ...

La scorta di Paolo : a Bruxelles Gentiloni incassa il sostegno di Macron e Merkel : A poco più di una settimana dal voto, Paolo Gentiloni trova la sua 'scorta' a Bruxelles. Emmanuel Macron e Angela Merkel lo sostengono. Non è stata affatto improvvisata l'uscita 'trionfale' dei tre insieme, oggi, prima dell'inizio della riunione informale dei 27 leader europei. E' stata invece preparata da giorni, riferiscono fonti di governo all'Huffpost, ben prima della gaffe di Jean Claude Juncker che ieri ha frenato la borsa di ...

Gentiloni-Macron-Merkel a Bruxelles - impegno comune su immigrazione e "per battere populismi" : La cooperazione e la collaborazione in Europa per un impegno in Africa e nel Sahel "è il modo in cui l'Europa lavora, lavora insieme ed è il modo migliore per battere le posizioni populiste e antieuropee". Lo dice il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine della conferenza del G5 Sahel, in una dichiazrione congiunta assieme alla cancelliera tedesca Angela Merkel e al presidente francese, Emmanuel Macron."La conferenza ...