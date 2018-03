Macron a Merkel | «Il voto in Italia ha scosso l' Europa Entro giugno una road map per

Macron a Merkel : “Entro giugno una road map per rifondare Ue” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha proposto una «road map chiara e ambiziosa entro giungo» per rifondare l’Unione europea. «È indispensabile costruire questa nuova ambizione per l’Europa», ha aggiunto. La road map sarà incentrata sull’Eurozona ...

Macron e Merkel : “Il voto in Italia ha scosso la Ue - paghiamo migranti e crisi” : Vertice Francia-Germania: i due leader parlano di «contesto europeo scosso dalla vittoria degli estremisti» nel nostro paese, e lanciano la Road Map per rifondare l’Ue

Incontro Merkel-Macron : "Il voto in Italia ha scosso l'Ue" : "Il lavoro che ci aspetta è importante in un contesto europeo profondamente scosso da Brexit e dalle elezioni Italiane che hanno visto montare gli estremismi e che ci hanno permesso di toccare con mano le conseguenze di una lunga crisi economica e le sfide migratorie a cui non abbiamo saputo rispondere". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa congiunta a Parigi con la cancelliera tedesca Angela ...

Spia avvelenata - Mosca chiede un'indagine congiunta | Ma Trump - Merkel e Macron con May : "Russia spieghi" : La tensione tra Regno Unito e Russia è salita dopo che la May ha puntato il dito contro Mosca per l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia.

Italia nel caos col nuovo governo Le poltrone a Merkel e Macron Mani su Bce e Commissione Ue : Mentre l'Italia è alle prese con le manovra per il nuovo governo, Merkel e Macron ne approfittano. Francia e GerMania si portano a casa le poltrone di Bce e Commissione europea Segui su affarItaliani.it

GERMANIA - DA SPD OK A GRANDE COALIZIONE/ “Groko” - Macron festeggia con Merkel : “Buona notizia per l'Europa” : GERMANIA, Spd: sì alla GRANDE COALIZIONE dopo il referendum dei socialdemocratici. Larghe Intese Merkel-Schulz: nasce “Groko”. Macron festeggia con Merkel: “Buona notizia per l'Europa”(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:40:00 GMT)

Trump - Merkel - Macron : no ad atrocità Assad : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Merkel come Macron : Nuovo inizio per l'Ue : Roma - Un'inossidabile Angela Merkel ha chiuso lunedì il congresso straordinario del partito cristiano democratico tedesco, la Cdu, con una standing ovation di quattro minuti. Il generoso tributo dei delegati è il segnale che il tempo delle polemiche è finito e che il partito di maggioranza relativa può guardare avanti. La scadenza più prossima è quella del 4 marzo, quando gli iscritti al partito socialdemocratico (Spd) avranno deciso una ...

Siria : Putin-Macron-Merkel - sforzi per applicare tregua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - continuano bombardamenti nel Ghouta nonostante la tregua approvata dall’Onu. Merkel e Macron incontrano Putin : Gli attacchi del regime Siriano continuano nella zona orientale di Ghouta, roccaforte dei ribelli, nonostante la tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. La denuncia arriva dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, secondo cui “i bombardamenti sono ripresi e Chifouniya, alla periferia di Douma, è stata bombardata due volte senza causare però vittime”. Sabato infatti a New York si è negoziato per il voto di una ...