Ma quale violenza | a loro piaceva La versione dei carabinieri sul

(Di venerdì 16 marzo 2018) Perché accompagnare le due ragazze americane fino a casa? È una delle domande che i magistrati sottopongono ai duedi Firenze accusati di stupro. "Per un discorso di sicurezza" replica l'appuntato Marco Camuffo, 44 anni, capo della pattuglia di cui fa parte anche il carabiniere scelto Pietro Costa, 32 anni, "proprio per evitare, ho detto, magari le aggrediscono nel portone".La "verità" dei due militari è ben diversa dallafornita dalle ragazze. Vanno insoccorso, non trovavano un taxi e non sapevano come tornare a casa. Isanno che non è permesso, ma decidono comunque di accompagnarle: "erano contente, ci hanno ringraziato". Le portano fin dentro casa: "Noi si è sempre fatto così, cioè anche per una cosa di galanteria" dice Camuffo ai magistrati.I militari respingono l'accusa di...