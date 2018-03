M5s | Sgarbi choc su Di Maio | E' gay e sta con Spadafora Luigi Bisigani ne

L'ex M5s Mara Mucci a Vittorio Sgarbi : 'Prendi il mio numero - se hai bisogno qualcosa contro Luigi Di Maio chiamami' : Luigi Di Maio deve fare attenzione a...un'ex grillina. Lei è Mara Mucci , ex deputata M5s passata al Pd ma non rieletta. E sul suo conto, Il Fatto Quotidiano svela un aneddoto curioso. Era mercoledì ...

Sicilia : probabili dimissioni Sgarbi da assessore - M5s 'Nessuno sentirà mancanza' : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Potrebbe essere sulla via del tramonto la guida di Vittorio Sgarbi all'assessorato ai Beni culturali della Regione Siciliana. La possibilità che il critico d'arte, eletto alla Camera dei deputati, lasci il governo Musumeci per lo scranno romano era già nell'aria e un u

Elezioni - Vittorio Sgarbi su 'M5s' : 'il reddito di cittadinanza è la bufala!' Video : Lo scorso 4 marzo, sono avvenute le attese votazioni per le #Elezioni politiche 2018, che hanno visto l'affermazione del '#movimento 5 stelle' come primo partito politico; ecco cosa ha dichiarato a freddo, l'esperto e critico d'arte e cultura, Vittorio Sgarbi, circa la promessa relativa al 'reddito di cittadinanza', fatta in campagna elettorale. Vittorio vs 'M5S': 'I meridionali sono stati ingannati': ecco cosa ha dichiarato il critico d'arte ...

Sicilia : Sgarbi - mozione M5s? Grillo campione di turpiloquio : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - "Mi fa piacere che nel momento in cui, finite le elezioni, il M5S con il suo falso leader, incoronato da un Grillo latitante, si è distinto per voto di scambio, i membri grillini dell’Assemblea Siciliana insorgano contro di me per difendere Di Maio, rimproverandomi pat

Striscia La Notizia e la fake-news sul 'M5s' : il fuorionda di Vittorio Sgarbi Video : A diversi giorni dalle avvenute elezioni politiche, a tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nelle ultime ore, sono prevalentemente le indiscrezioni concernenti la fake-news, circolata ovunque, concernente il tanto chiacchierato boom di richieste di info sul reddito di cittadinanza, la manovra economica che rappresenta il cavallo di battaglia del progetto politico proposto agli italiani dal 'Movimento 5 Stelle'. Sgarbi e ...

Sicilia : M5s presenta mozione censura contro Sgarbi : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Il M5S all'Ars ha presentato una mozione di censura contro l’assessore regionale ai Beni culturali Vittorio Sgarbi, invitando il presidente della Regione Nello Musumeci "a provvedere senza indugio alla rimozione immediata ed alla sostituzione dell’assessore". A spinger

Elezioni 2018 - Sgarbi dopo la sconfitta : “Voti M5s? Sono dell’Italia non produttiva che aspetta reddito di cittadinanza” : Mentre Luigi Di Maio si prepara a festeggiare i risultati delle Elezioni nella sua Pomigliano d’Arco, dove ha raccolto il 60% delle preferenze, lo sconfitto Vittorio Sgarbi pubblica un video su Facebook, per commentare il voto. “Di Maio non si è mai fatto vedere – dice rispondendo a un’intervista radiofonica – Quelli che ha avuto il M5s non Sono voti veri, Sono voti di protesta di una parte d’Italia non ...

LUIGI DI MAIO - ELEZIONI POLITICHE 2018/ Risultati - trionfo M5s : batte Sgarbi e vede Governo a Cinque Stelle : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI POLITICHE 2018: trionfo del candidato premier M5S, straccia Vittorio Sgarbi ad Acerra e vede il primo Governo a Cinque Stelle. Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:02:00 GMT)

Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio/ Video - sul water con la foto del candidato M5s : “Meglio del Guttalax” : Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio, Video choc: sul water con la foto del candidato M5s. “Meglio del Guttalax”, dice il candidatod di Rinascimento. Il critico d'arte poi rincara la dose...(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:15:00 GMT)

Elezioni - valanga di insulti su Di Maio e gli elettori M5s. La strategia social di Sgarbi : “Scorreggia malcagata” : Ormai si ripete con una certa regolarità. Da qualche settimana Vittorio Sgarbi sui social è più scatenato che mai e nei suoi video messaggi prende di mira con veemenza il suo avversario politico, Luigi Di Maio e i suoi sostenitori, coperti di insulti che spesso travalicano il confine del buongusto. L'articolo Elezioni, valanga di insulti su Di Maio e gli elettori M5S. La strategia social di Sgarbi: “Scorreggia malcagata” proviene ...

Sicilia : M5s - Sgarbi ha superato ogni limite - Musumeci ritiri la delega : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "La questione è tutta politica. Vittorio Sgarbi ricopre un ruolo istituzionale in Sicilia e ha superato ogni limite. La dialettica politica è una cosa, gli insulti coordinati e continuativi altro. Fino a che punto deve spingersi prima che il presidente della Regione in

Sicilia - Sgarbi e Micciché invitano Mori e De Donno all’Ars. Sono imputati nel processo Trattativa. M5s : “Vergogna” : Sono imputati al processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Accusati di avere cercato per primi un’interlocuzione con la mafia. Nel frattempo, però, entreranno con tutti gli onori Palazzo dei Normanni. E all’Assemblea regionale Siciliana è scoppiata la polemica. Il motivo? L’idea di Vittorio Sgarbi e di Gianfranco Micciché di aprire le porte di Palazzo Reale a Mario Mori e Giuseppe De Donno. ...