M5S | polemica sulla visita del Papa | ' Regione sperpera 580mila euro'

M5S : Polemica su Fioramonti anti-Israele : ... "docente di economia contraddistintosi in passato per aver sostenuto la campagna d'odio e boicottaggio contro Israele". A scriverlo sono le Pagine ebraiche 24, quotidiano dell'ebraismo italiano ...

M5S : Polemica su Fioramonti anti-Israele : ... "docente di economia contraddistintosi in passato per aver sostenuto la campagna d'odio e boicottaggio contro Israele". A scriverlo sono le Pagine ebraiche 24, quotidiano dell'ebraismo italiano ...

M5S - il "massone" Vitiello non ritira la candidatura : è polemica : Non ci pensa al ritiro, almeno per ora. Tra i numerosi candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche c'è anche un massone. Lello Vitiello, il candidato ex massone Il suo...

RIFORMA PENSIONI 2018/ La polemica anti M5S sul reddito di cittadinanza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 4 febbraio. I rilievi della Corte dei Conti sull’Inps. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Polemica Pd-M5S sugli 80 euro : "Vogliono abolirli" - "Fake news" : Roma, 2 feb. , askanews, - Nuova Polemica Pd-M5s questa volta sugli 80 euro, il bonus mensile introdotto dal governo Renzi per i redditi inferiori a 26mila annui. Secondo il senatore dem Stefano ...

Polemica Pd-M5S sugli 80 euro : 'Vogliono abolirli' - 'Fake news' : Roma, 2 feb. , askanews, Nuova Polemica Pd-M5s questa volta sugli 80 euro, il bonus mensile introdotto dal governo Renzi per i redditi inferiori a 26mila annui. Secondo il senatore dem Stefano ...

M5S polemica candidati : Esclusi, 'riciclati' da altri partiti, diffide e ad oggi nessun numero sulle parlamentarie: è ancora polemica sulle liste di M5s e ad accendere il malumore nella base, c'è quella che viene definita una 'deriva' del Movimento. Da una parte, l'apertura ai candidati esterni su cui molti storcono il naso non vedendosi 'premiati' dopo anni di lavoro sul territorio; e dall'altra, ...

Elezioni - in Calabria polemica nel M5S : “Candidata al Senato era assessore col Pd”. Lei : “No era una lista civica” : A sceglierla sarebbe stato direttamente il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. Ma questo non ha frenato le tensioni all’interno dei vari meet-up in Calabria dove, nel collegio Catanzaro-Vibo Valentia del Senato, è candidata l’avvocato Silvia Vono. Un passato con Italia dei Valori e l’esperienza, quattro anni fa, da assessore nel comune di Soverato con il sindaco Ernesto Alecci, oggi candidato dal Pd al terzo posto del ...

Polemica sul candidato M5S : Così ballava con uno Spada : Tornano a far parlare di sè, per le ragioni sbagliate, gli uomini candidati dal Movimento 5 Stelle. In pieno scontro politico è un filmato a emergere, ripescato da un consigliere regionale del Partito Democratico, Eugenio Patanè, che prende di mira il fedelissimo della Lombardo, Emanuele Dessì, candidato al collegio senatoriale di Latina e accusato di essere vicino al clan Spada.Nel video, una parodia della Happy di Pharrell Williams intitolata ...

M5S candida ex renziano - polemica con Pd : 21.32 "Mi fa piacere che il M5S prenda i nostri", evidentemente "i grillini sono a corto di candidati. Si accomodino, il nostro vivaio è a disposizione". Lo ha detto il segretario Pd, Renzi, sulla candidatura di Nicola Cecchi nel collegio di Firenze Centro al Senato. Ex iscritto Pd, sostenitore del sì al referendum costituzionale, Cecchi spiega: "Dopo aver visto cosa è diventato il Pd con Matteo Renzi, ne sono uscito deluso e amareggiato. Se ...

Elezioni : Scoppia il 'caso' Cecchi - ex Pd candidato con M5S. E' polemica : Nuove scintille Pd-M5s. Questa volta il casus belli è la candidatura di un ex renziano a Firenze con il Movimento Cinque stelle. Renzi attacca: 'Sono a corto di candidati per cui pescano tra gli ex ...

Parlamentarie M5S - è polemica : "Fuori senza motivo - farò ricorso per fermarli" : BOLOGNA - "Sono stata esclusa dalle Parlamentarie senza motivo e per questo ho deciso di presentare un ricorso cautelare d'urgenza per chiederne la sospensione". Maria Grazia Gattari, funzionario ...

La polemica tra Bruxelles e M5S-Lega non avrà effetti sul voto italiano. Tre sondaggisti a Huffpost : 'Non sposterà l'orientamento degli ... : C'è poi una motivazione legata ai destinatari dei messaggi che sono arrivati da Bruxelles: 'Solo il 10% degli italiani segue la politica e i tg, una percentuale molto bassa che corrisponde a un ...

La polemica tra Bruxelles e M5S-Lega non avrà effetti sul voto italiano. Tre sondaggisti a Huffpost : "Non sposterà l'orientamento degli elettori" : Effetto nullo. Nonostante l'affondo, durato una giornata intera, dei rappresentanti di punta delle istituzioni europee nei confronti di Lega e Movimento 5 Stelle, i movimenti populisti non subiranno nessun contraccolpo in termini di voti. E allo stesso tempo i partiti filo-europei, accarezzati da Bruxelles, non avranno alcun vantaggio. Ne sono convinti alcuni dei principali sondaggisti italiani che, contattati da Huffpost, delineano l'immagine ...