M5S : Morani - furbetti tutti eletti ma da Di Maio nessuna denuncia : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – ‘Luigi Di Maio aveva assicurato che avrebbe denunciato i furbetti dei rimborsi, ma non lo ha fatto. La vicenda conferma che il suo è un comportamento da mentitore seriale”. Lo afferma Alessia Morani, deputata del Partito democratico. ‘Prima delle elezioni il leader M5s -aggiunge- è andato in tutte le tv, a partire dal salotto di Barbara D’Urso a Canale 5, a dire a milioni di italiani: i ...

M5S : Morani - grillini cacciate gli scontrini : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Visto che nessuno ci vede chiaro sulle rendicontazioni e considerata la bufera che li travolge, chiediamo ai grillini la prova del nove: cacciate gli scontrini. Se è vero che per statuto sono obbligati a conservare le prove delle loro spese, allora lo facciano, esibiscano scontrini e fatture”. Lo dice in una nota la deputata del Pd, Alessia Morani.“Spieghino, per esempio, che cosa sono le ...