Lunedì la decisione su Milan-Inter | si gioca il 25 4?

Allerta Meteo Burian - arriva la neve : scuole chiuse a Roma Lunedì 26 Febbraio? Grande attesa per la decisione del Sindaco Raggi : Dovrà essere il Sindaco di Roma, Virginia Raggi, a decidere se domani, Lunedì 26 Febbraio, le scuole della capitale chiuderanno per neve. L’Allerta Meteo lanciata per l’arrivo del Burian è molto chiara. La città potrebbe risvegliarsi imbiancata, anche se poi sarà una splendida (e gelida) giornata di sole. Molti Comuni, anche nei dintorni di Roma, hanno già deliberato l’ordinanza di chiusura delle scuole. Qui l’elenco ...