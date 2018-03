Luna Farina Video | la concorrente più completa del talent? Sanremo Young

Video di Baby K a Sanremo Young - il duetto con Luna Farina in Roma Bangkok e Voglio ballare con te : L'esibizione di Baby K a Sanremo Young in duetto con Luna Farina sulle note dei tormentoni estivi Roma-Bangkok e Voglio ballare con te. Mercoledì 14 marzo è andata in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo la puntata semifinale del teen-talent condotto da Antonella Clerici su Rai 1, alla ricerca della nuova superstar della musica italiana. Ad accompagnare le esibizioni dei ragazzi in gara, tanti artisti del panorama musicale ...