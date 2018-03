fanpage

: Lucca, il sogno di Visconti in mostra: il film su ‘Alla ricerca del tempo perduto’ di Proust - maletaIt : Lucca, il sogno di Visconti in mostra: il film su ‘Alla ricerca del tempo perduto’ di Proust - Jango08244187 : @anarcomico @silviasplash Sogno di vedere Lucca e Siena - _borntolive_ : @Oskaarmon Al Lucca comics*^* lo sogno da una vita Btw dove sto io dubito si trovi molto, e qui a Roma non so se v… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Luchinoavrebbe stava per dirigere untratto dall'opera monumentale di Marcel Proust, "Alladelperduto". Oggi unaal Palazzo Ducale dirievoca quelmai realizzato. E che probabilmente resterà per sempre sepolto in un cassetto.