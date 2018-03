Luca Argentero - allarme social ‘Qualcuno si spaccia per me’ : Brutta avventura social per Luca Argentero che ha scoperto che qualcuno gli ha rubato l’identità sui suoi profili spacciandosi per lui. Con esiti ancora difficili da quantificare. Un messaggio identico sia su Instagram, Facebook, Twitter per avvisare i suoi numerosi follower: “Messaggio importante: sono stato informato che un personaggio di dubbia identità intrattiene conversazioni tramite Messenger e Whatsapp fingendo di essere me. ...

Qualcuno chatta fingendosi Luca Argentero : Luca Argentero è alle prese con un grossa grana social: Qualcuno gli ha hackerato i profili WhatsApp e Messenger, e si è divertito a inviare messaggi per conto suo. O meglio, a intrattenere intere conversazioni spacciandosi per lui. A farlo sapere è stato lo stesso attore, con un post su Twitter e una «Storia» identica su Instagram, in cui ha raccontato di non essersene accorto di persona, ma di averlo appreso da altri. Nello stesso post ha reso ...

Luca Argentero/ Rubata l’identità su WhatsApp - lancia l’allarme : "bloccatelo - è pericoloso!" : Luca Argentero, Rubata l’identità su WhatsApp, lancia l’allarme: "bloccatelo, è pericoloso!". Episodio spiacevole accaduto al noto attore torinese nelle scorse ore(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:31:00 GMT)

“Messaggio Importante”. Luca Argentero lancia l’allarme ai fan. L’attore interviene sui social come un tuono e va dritto al punto : “È pericoloso” : Peter Pan perse la sua ombra. Toodle le sue palline e Pollicino la strada di casa. Succede, quando sei famoso, che qualcuno ti metta i bastoni tra le ruote. L’ultimo della schiera è Luca Argentero che sui social ha vissuto un brutto quarto d’ora, vedendosi costretto a intervenire personalmente sui social. “Messaggio importante – scrive Argentero sul suo profilo Twitter – Sono stato informato che un personaggio di dubbia identità ...

Truffatore si spaccia per Luca Argentero : l’appello lanciato dall’attore : Luca Argentero truffato, qualcuno ruba l’identità dell’attore e si spaccia per lui sui social: l’appello Pochi minuti fa Luca Argentero ha fatto sapere ai suoi followers su Internet di aver subito un furto di identità da parte di un Truffatore. La persona in questione, nello specifico, si starebbe spacciando per lui su Messenger e Whatsapp. […] L'articolo Truffatore si spaccia per Luca Argentero: l’appello lanciato ...

Myriam Catania - l’ex di Luca Argentero pronta per diventare mamma bis : A maggio 2017 Myriam Catania è diventata mamma del piccolo Jacques, ma per l’attrice sarebbe già tempo di allargare la famiglia. Secondo quanto riferisce il settimanale Spy in edicola venerdì 9 marzo, infatti, Myriam e il compagno Quentin Kammermann non avrebbero perso tempo come dimostrerebbero “le forme arrotondate che l’attrice romana ha mostrato alla conferenza stampa del film Anche senza di te, che la vede protagonista ...

Luca Argentero - il bello e buono emoziona a «C’è Posta per Te» : A volte basta un sorriso per aprire i cuori. Come quello che ha donato Luca Argentero nel programma C’è Posta per Te ad Anna, la donna napoletana che dopo il lutto del marito, morto per un cancro ai polmoni un anno e mezzo fa, non si è data più pace e ha trascurato i figli. Ospite di Maria De Filippi la vedova ha raccontato la sua storia attraverso la conduttrice chiedendo di porre le sue scuse in tv ai figli Melissa e Francesco. Dopo la ...

C’è posta per te - Luca Argentero in difficoltà : “Fatico a trattenere l’emozione” : Luca Argentero ha fatto fatica a trattenere l’emozione ascoltando la storia di Anna che, chiamandolo a ‘C'è posta...

C'È POSTA PER TE/ Pagelle - le storie : video - Luca Argentero per Melissa e Francesco (sesta puntata) : Le Pagelle della sesta puntata di C'è POSTA per Te: andiamo a scoprire cosa è successo ieri sera nel programma di Maria De Filippi: tra gli ospiti spicca Luca Argentero. (Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Luca Argentero si commuove a C'è posta per te : 'La mia famiglia è come la vostra' : C'è posta per te si apre subito con il primo ospite della serata, Luca Argentero . Melissa e Francesco sono chiamati in studio e quando si apre la busta compare un abito e la madre: 'Questo vestito a ...

C’è posta per te – Settima puntata del 3 marzo 2018 – Ospiti Luca Argentero e Emma Marrone. : Con questa sono ben ventuno! Un traguardo importante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, è tornato da sabato scorso con la ventunesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo. Gli ascolti, complice […] L'articolo C’è posta per te – Settima puntata del 3 marzo 2018 – Ospiti Luca Argentero e Emma Marrone. sembra essere il ...

Luca Argentero a C’è posta per te : la struggente storia di Anna : C’è posta per te: la storia di Anna e la sorpresa di Luca Argentero La settima puntata di C’è posta per te si è aperta con Luca Argentero, chiamato da Anna per una sorpresa ai figli Melissa e Francesco. Anna ha scritto a Maria De Filippi per chiedere scusa ai figli, sostenendo di non essere stata ultimamente una brava madre, da quando è morto il marito Gennaro. Un giorno Francesco ha fatto un’affermazione che ha scosso molto ...

Cristina Marino/ Chi è la fidanzata di Luca Argentero : "Lui è il mio guru" : Cristina Marino: chi è la fidanzata di Luca Argentero, ospite oggi a C'è posta per te. Classe 1991, è 13 anni più piccola dell'ex gieffino: in comune hanno la passione per la recitazione.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:50:00 GMT)

Luca Argentero / A C’è Posta per Te è il regalo per Francesco e Melissa : "In voi rivedo la mia famiglia" : Luca Argentero protagonista di una bellissima sorpresa a C’è Posta per Te. Con Paolo Tenna ha creato "Myvisto" per incentivare le aziende a pubblicizzare i prodotti nei film.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:43:00 GMT)