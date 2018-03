“Lo faranno insieme” Michelle Hunziker e Aurora | il gossip Si mormora che la

caffeinamagazine

(Di venerdì 16 marzo 2018) Già era una delle più amate della televisione italiana, poi ha condotto l’ultima edizione del Festival di Sanremo (che ha fatto il record di ascolti) ed è entrata ufficialmente nell’Olimpo. Sul palco dell’Aristonè stata spigliata, esuberante, allegra, fresca e il pubblico ha gradito molto la sua presenza. Sempre ironica, sempre con il sorriso, ha cantato e ballato e presentato senza mai essere noiosa o fuori luogo. Insomma,ha vinto. E ora si gode un po’ di relax dopo le fatiche dell’inverno e nel frattempo – forse – metterà in cantiere un nuovo bebè. Era stata la stessa conduttrice a farlo presente prima del festival. E stavolta si aspetta un bel fiocco azzurro. Per il momento, però, sono solo voli pindarici. Non c’è alcuna notizia ufficiale della gravidanza quindi è bene frenare l’entusiasmo. Ma sappiamo che ha la volontà di allargare la famiglia e ...