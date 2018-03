Ligue 1 | il Monaco batte in rimonta il Lille | decide Jovetic

Probabili formazioni Monaco – Lille - 30^ Giornata Ligue 1 16-3-18 : Anticipo di fuoco quello che propone allo Stade Louis tra Monaco e Lille. La Giornata numero 30 del campionato francese, mette di fronte una sfida che fino a qualche anno fa valeva la qualificazione in Champions, ma ora invece questo obiettivo vale solo per una squadra. La formazione di Jardim è seconda in classifica ed è ancora imbattuta in questo 2018; la vittoria nell’ultimo turno di Strasburgo, è servita a tenere a distanza il ...

Ligue 1 : tris del Monaco in casa dello Strasburgo : Nell'anticipo della 29esima giornata a segno Jovetic, Rony Lopes e Fabinho: blindato il secondo posto

Ligue1 : Monaco a Strasburgo apre 29/mo turno : Si trascina un po' stancamente la Ligue1 con verdetti che sembrano consolidati. Il Lione cerca di avvicinarsi al terzo posto , e' a -4 dal Marsiglia, ospitando il Caen, ma la squadra di Garcia , dopo ...

Probabili Formazioni Strasburgo-Monaco Ligue 1 - 09-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Straburgo-Monaco, 29^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 9 Marzo 2018 ore 20:45: Pellegri infortunato, torna Keita Balde. Boschilla dal 1′? Allo stadio della Meinau lo Strasburgo ospiterà il Monaco di Jardim in questa gara che sarà valida per la 29esima giornata del campionato francese, ovvero la Ligue 1. Questo anticipo sarà davvero interessante perchè da una parte troviamo i padroni di casa, che sono usciti ...

Ligue 1 : Monaco-Bordeaux 2-1 nell'anticipo : MONTECARLO , MONACO, - Il Monaco ha battuto in rimonta il Bordeaux per 2-1 nel secondo anticipo della 28esima giornata di Ligue 1. Ospiti in vantaggio con Vada, ci pensano poi Jovetic e Rony Lopez a ...

Ligue 1 : Balotelli trascina il Nizza - rimonta del Monaco : La squadra di Favre batte il Lille con i gol di SuperMario e Wylan Cyprien. I monegaschi battono il Bordeaux, dopo essere passati in svantaggio

Probabili Formazioni Monaco-Bordeaux Ligue 1 - 02-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Monaco-Bordeaux, 27^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 2 Marzo 2018 ore 20:45: Ghezzal squalificato, c’è Lopes. Pellegri ancora in panchina, gioca Keita. Per Poyet cambiano i terzini Allo Stade Louis II il Monaco di Jardim ospita un Bordeaux che deve assolutamente riscattarsi dopo il ko contro il Marsiglia di domenica scorsa. Sarà questa la gara giusta per farlo? Staremo a vedere. Quel che è certo è che i ...

Probabili Formazioni Tolosa-Monaco Ligue 1 - 24-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Tolosa-Monaco, 27^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 24 Febbraio 2018 ore 17:00: Durmaz parte dal 1′ tra i padroni di casa, mentre per Jardim è ballottaggio Lopes-Lemar. Pellegri parte dalla panchina. Allo Stadium Municipal il Tolosa di Debéve, dopo il pareggio a reti inviolate in trasferta contro l’Amiens, ospiterà il Monaco in quello che sarà uno degli anticipi della 27esima giornata del campionato ...

Ligue 1 - Monaco-Dijon 4-0 : gli highlights della gara [VIDEO] : Il Monaco si sbarazza del Dijon grazie anche ai gol di Keita e Glik. Esordio da record per Pellegri, che supera Mbappé come più giovane esordiente del Monaco degli ultimi 40 anni. L'articolo Ligue 1, Monaco-Dijon 4-0: gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Monaco-Digione Ligue 1 - 16 Febbraio 2018 : Le Probabili Formazioni di Monaco-Digione, 26^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 16 Febbraio 2018 ore 20:45: Ritornano i titolari per Jardim che lancia Lopes nel tridente. Dall’Oglio invece potrebbe dare spazio a Kwon in avanti. Allo Stade Louis II il Monaco di Jardim, dopo il netto 4-0 rifilato all’Angers, ospiterà il Digione nell’anticipo della 26esima giornata del campionato francese, ovvero la Ligue 1. Non dovrebbe essere ...

Probabili Formazioni Angers-Monaco - Ligue 1 - 10-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Angers-Monaco, 24^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 10 Febbraio 2018 ore 20:00: Falcao squalificato, c’è Mboula accanto a Lopes e Keita Balde. Pellegri parte della panchina. Tra le fila di Moulin, chance per Thomas Touré? Allo Stadio Jean Bouin l’Angers, dopo il ko contro il Montpellier di settimana scorsa, se la vedrà contro un’altra corazzata del campionato francese: il Monaco di Jardim. Questa ...

Probabili Formazioni Olympique Marsiglia-Monaco Ligue 1 - 28 Gennaio 2018 : Le Probabili Formazioni di Marsiglia-Monaco, 23^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 21:00: Rudi Garcia rilancia tutti i titolari in campo, mentre Jardim dovrebbe schierare Tielemans a centrocampo al posto di Moutinho. Al Velodròme l’Olympique Marsiglia allenato dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia ospita il Monaco di Jardim in una sfida decisiva, un crocevia tra la terza e la quarta forza del campionato, le quali sono distanti ...

Probabili Formazioni Monaco – Metz - Ligue 1 21-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Monaco – Metz, 22^ giornata Ligue 1 2017/2018, ore 17.00: Monaco con Jovetic-Keita, Metz senza Didillon Quella di Domenica pomeriggio allo Stadio Louis II di Montecarlo, sarà una sfida tra due squadre con ambizioni e livello tecnico diametralmente opposti. Da una parte i campioni di Francia in carica del Monaco, in lotta per il secondo posto (PSG imprendibile allo stato attuale). Dall’altra parte il Metz, ...