Liga | il Levante batte l' Eibar 2-1 | Boateng decisivo

Probabili Formazioni Levante-Real Betis - La Liga 26-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Levante-Real Betis, 25^ Giornata de La Liga 2017/2018, ore 21.00: Muñiz sceglie il 4-4-2 con Pazzini in attacco. Il destino del Levante nella Liga è appeso ad un filo: sarà durissima conquistare la salvezza ed è per questo che la squadra di Giampaolo Pazzini è chiamata ad una vera e propria impresa per battere il Betis. La compagine valenciana è in piena crisi ed attualmente quartultima in classifica con 20 punti ...

Liga - Marca : 41 indagati per presunta combine in Levante-Saragozza della stagione 2010/2011 : Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "Marca" sono 41 le persone indagate nell'ambito del maxiprocesso legato a Levante-Saragozza, partita di Liga della stagione 2010/2011 da tempo finita ...

Liga - presunta combine in Levante-Saragozza : tra gli indagati il laziale Caicedo : Secondo quanto rivelato con divizia di particolari da Marca in edicola oggi, c'è anche il laziale Felipe Caicedo nella lista di 41 persone indagate nell'ambito del maxiprocesso legato a Levante-...

Liga Spagnola - derby Valencia-Levante : Incrocio italiano - Zaza contro Pazzini : Liga Spagnola, derby Valencia-Levante: Incrocio italiano, Zaza contro Pazzini. Domenica 11 febbrario 2018, ore 20:45 allo Estadio de Mestalla andrà in scena

Liga - Pazzini : 'Al Levante per ricominciare da zero. Geniale il kit esultanza creato per me' : È stata una bellissima soddisfazione contro il Real Madrid, squadra campione del mondo e con lo stadio pieno non potevo chiedere di meglio". Cosa pensi del kit esultanza che hanno creato per te? "...

Liga - PAZZINI GOL ALL'ESORDIO/ Video - Real Madrid si inchina al Pazzo : il Levante fa 2-2 : PAZZINI gol ALL'ESORDIO, Video: volato in prestito al Levante ha deciso subito la gara contro il Real Madrid, siglando la rete del 2-2 allo scadere. Una rete da rapace dell'area di rigore.

Probabili Formazioni Levante-Real Madrid Liga 03-02-2018 : La Liga spagnola sta entrando nella sua fase più calda e viva dato che mancano solo quattro mesi alla fine della competizione. Il Barcellona si gode la vetta solitaria ma il Real Madrid sabato 3 febbraio alle ore 20:45 proverà a ridurre la distanza ottenendo i 3 punti sul campo del Levante. La squadra meno blasonata della città di Valencia è reduce da un fresco pareggio per 2 a 2 in casa del Deportivo, pareggio ottenuto tutto nella ripresa ...