Libia | più di 200 mandati di arresto per i trafficanti di uomini

Meno soldati in Iraq e Afghanistan - di più in Libia e Niger : Pinotti rimodula il contingente italiano : Più presenza di militari italiani nell'area mediterranea, Meno in altri posti come Iraq e Afghanistan. Lo ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti nelle comunicazioni del governo alle commissioni Esteri e Difesa di senato e Camera riunite congiuntamente sull'andamento delle missioni internazionali autorizzate per il 2017 e la loro proroga per l'anno in corso e sulle missioni da avviare nel 2018.Per quanto riguarda l'Iraq, il ...