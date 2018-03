Libia - 3 militanti dell’Isis arrestati per il sequestro dei tecnici della Bonatti : Libia, 3 militanti dell’Isis arrestati per il sequestro dei tecnici della Bonatti Fausto Piano e Salvatore Failla, due dei quattro tecnici della Bonatti rapiti nel 2015, morirono in Libia. Per sequestro di persona per finalità di terrorismo aggravato dalla morte di due ostaggi è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti […] L'articolo Libia, 3 militanti dell’Isis arrestati per il sequestro dei tecnici della ...