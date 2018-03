Liam Payne potrebbe perdersi il primo compleanno del figlio Bear

Fan dei One Direction contro il Principe Harry e Meghan Markle : "Offendono Liam Payne" : One Direction e Liam Payne al centro di un piccolo giallo sui social network, dopo l'esibizione del cantante britannico durante la giornata del Commonwealth. La causa è da ricercarsi in alcune ...

Liam Payne ha cantato una canzone di John Mayer per la Regina Elisabetta : Il 12 marzo Liam Payne si è esibito di fronte alla famiglia reale inglese nella Westminster Abbey di Londra durante l’evento annuale Commonwealth Service. via GIPHY Per questa speciale ospitata Liam ha scelto di cantare una famosa canzone di un collega: stiamo parlando di “Waiting On The World To Change” di John Mayer (nonché storico ex di Katy Perry). Nel video qui sotto condiviso dal profilo Twitter della famiglia reale puoi ...

Video dell’esibizione di Liam Payne per la Regina Elisabetta - l’omaggio a John Mayer ha commosso la famiglia reale : L'esibizione di Liam Payne per la Regina Elisabetta: lunedì 12 marzo si è tenuto nell'Abbazia di Westminster Abbey di Londra l'evento annuale Commonwealth Service. Il cantante è stato ospite dell'importante manifestazione inglese, che ogni anno celebra l'impegno eterno del Commonwealth: la cerimonia è accompagnata da eventi culturali, in compagnia di grandi ospiti. Quest'anno, la famiglia reale ha invitato anche Liam Payne, ad esibirsi nella ...

Principe Harry e Meghan Markle : pizzicati mentre sembrano prendere in giro Liam Payne : Liam Payne si è esibito davanti al Principe Harry e alla sua futura sposa Meghan Markle, durante una celebrazione a Westminster. [arc id=”f593da10-4ca6-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Durante la performance, a cui hanno assistito anche il Principe WilLiam e a Kate Middleton, l’artista non ha cantato un suo brano (“Strip That Down” è troppo osé per essere cantata in chiesa) ma un pezzo di John Mayer, “Waiting On The ...

One Direction tra i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 - da Harry Styles a Niall Horan - Liam Payne e Louis Tomlinson : Sono stati annunciati i vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 che si sono tenuti nella notte di domenica 11 marzo in America. I premi della Musica sono stati assegnati a Los Angeles e hanno visto trionfare alcuni degli artisti internazionali più apprezzati del momento, non solo in America ma anche in Europa. Tra i cantanti che hanno vincitori degli iHeart Radio Music Awards 2018 spuntano un paio di nomi degli One Direction: Harry ...

Liam Payne e Cheryl Cole in crisi - la coppia si lascia? “Insieme solo per Bear” : Liam Payne e Cheryl Cole in crisi: la coppia formata dal cantante degli One Direction e la cantante e giudice di X Factor Uk sarebbe in procinto di lasciarsi. Liam e Cheryl hanno una relazione dal 2015, e hanno avuto un figlio lo scorso marzo 2017 dopo due anni di fidanzamento. Secondo alcuni tabloid inglese, tra cui il The Sun, la coppia starebbe affrontando nelle ultime settimane un periodo di crisi, nonostante sul red carpet dei Brit ...

La reunion degli One Direction è vicina - un indizio social di Liam Payne scatena i fan : La reunion degli One Direction è vicina? La boyband più amata degli ultimi anni potrebbe fare ritorno sul mercato discografico a breve! Nella serata di martedì 6 marzo, Liam Payne ha fatto un post particolarmente curioso sui social network. Il cantante, infatti, ha notato che i fan accaniti della band hanno votato in massa su Twitter per la nomination riservata agli One Direction da Radio Capital Uk. La nomination, in particolare, è ...

Liam Payne canterà per la Regina Elisabetta in occasione della manifestazione per il Commonwealth Service : Liam Payne canterà per la Regina Elisabetta in occasione dell'evento annuale Commonwealth Service che si terrà il 12 marzo. Il cantante degli One Direction è tra gli ospiti musicali dell'evento inglese, e si esibirà davanti alla Regina, alla neo-coppia prossima alle nozze Harry e Meghan, e una serie di ospiti d'onore tra cui il Primo Ministro e diversi ambasciatori. Il Commonwealth Service segnerà la prima apparizione pubblica di Meghan ...

In arrivo Familiar - il nuovo singolo di Liam Payne con J Balvin : le foto e i video dal set di Miami : Una nuova collaborazione in vista per il cantante degli One Direction: il nuovo singolo di Liam Payne con J Balvin arriverà a breve, in attesa dell'album di inediti. Si intitola Familiar ed è il nuovo brano di Liam Payne, che probabilmente si cimenterà questa volta nel canto in spagnolo. I rumor su una possibile collaborazione tra i due cantanti circolavano da qualche giorno, ma soltanto nelle ultime ore è arrivata la conferma, grazie ad ...

Liam Payne e Cheryl Cole ai Brit Awards 2018 insieme - nessuna crisi e il saluto in diretta al figlio : “Hello Niall” (foto e video) : Liam Payne e Cheryl Cole ai Brit Awards 2018 hanno partecipato insieme alla cerimonia di premiazione della musica Britannica. Il cantante degli One Direction e la fidanzata Cheryl sono stati oggetto di gossip degli ultimi giorni, a causa di alcune voci su una presunta crisi di coppia. Con l'apparizione di ieri sera ai Brit Awards, i due sono sembrati molto affiatati e felici, mettendo quindi a tacere qualsiasi rumor su una possibile ...

Video di Liam Payne e Rita Ora ai Brit Awards 2018 con l’esplosiva For You - hit di Cinquanta Sfumature di Rosso : Liam Payne e Rita Ora ai Brit Awards 2018 si sono esibiti insieme durante la cerimonia di premiazione della musica inglese di mercoledì 21 febbraio, in diretta dalla O2 Arena di Londra. Rita Ora ha introdotto l'esibizione ai Brit Awards con un medley in Your Song e Anywhere, tra i singoli di successo dell'ultimo anno. Attesissimi sul palco, i due artisti hanno chiuso il grande evento della musica bRitannico e presentato il singolo For You, ...

Tutti i performers dei Brit Awards 2018 - da Liam Payne a Justin Timberlake : chi si esibirà il 21 febbraio a Londra : Ufficiali Tutti i performers dei Brit Awards 2018, il gran galà della musica inglese che premia i migliori artisti e progetti discografici. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 21 febbraio alla O2 Arena di Londra, in una serata di grande musica dal vivo: si esibiranno, infatti, molti artisti internazionali che hanno dominato le classifiche di vendita degli ultimi mesi. Per la prima volta nella loro carriera, calcheranno il palco ...

Liam Payne e Cheryl : addio in vista? Starebbero pensando di lasciarsi : Solo un paio di settimane fa, era stato avvistato al dito di Cheryl un anello di diamanti che aveva fatto supporre che Liam Payne potesse aver fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Ma oggi tocca fare un brusco dietro front: dall’Inghilterra arrivano infatti voci su una possibile separazione dei due cantanti. Ti raccontiamo tutto nel video! [arc id=”8eae6bb3-d459-442d-9f2e-922a9b9b6b7a”] Aspettando di saperne di ...

Si vola nel video di For You di Liam Payne e Rita Ora - con scene dal film Cinquanta Sfumature di Rosso : Il video di For You di Liam Payne e Rita Ora ha fatto il suo debutto online a pochi giorni dall'arrivo nelle sale del film Cinquanta Sfumature di Rosso, di cui è colonna sonora. Si tratta del tema musicale principale del terzo film della serie Cinquanta Sfumature, diretto da James Foley e in uscita il prossimo 8 febbraio. Tra fuochi d'artificio ed effetti visivi che hanno permesso ai due artisti, letteralmente, di volare, il video assume ...