Li versa gli ultimi 3 milioni di aumento di capitale | Fassone crede nel rifinanziamento

Donatella versace : "Dico basta alle pellicce. Non voglio uccidere animali per fare moda" : "Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda" ha annunciato Donatella Versace in un'intervista al magazine online dell'Economist "1843". Se alle parole seguiranno i fatti, la maison della medusa si aggiungerà alla sempre più lunga lista di case di moda che hanno scelto di bandire le pellicce dalle loro collezioni.Il direttore dei programmi internazionali di PETA, Mimi Bekhechi, commenta: "PETA Stati Uniti ha ...

Firenze - scambia passanti per scippatori e gli versa addosso l’acido : 49enne arrestata : La donna ha aggredito due uomini in strada provocandogli gravi ustioni e sostenendo che volevano derubarla ma tutti gli accertamenti svolti dai carabinieri l'hanno smentita. Era lei ad essere in stato confusionale forse per l'abuso di alcol.Continua a leggere

Giorno del Pi greco - il 30° anniversario. Perché Google gli dedica il Doodle : Senza il 're' dei numeri sarebbe impossibile far tornare i conti. Nel Doodle del motore di ricerca un dolce del pasticcere francese Ansel ispirato alla costante matematica

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti di finale. Real Madrid da evitare - tutti vogliono il Siviglia di Montella : La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa. I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta a Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno ...

Magnetismo universale : alla scoperta di un fenomeno sulle cui origini gli astrofisici si interrogano da anni : Stelle, pianeti, satelliti e persino asteroidi: tutti i corpi celesti che abitano il cosmo generano il loro proprio campo magnetico. Per questo siamo immersi in un universo altamente magnetizzato, un fenomeno sulle cui origini gli astrofisici si interrogano da anni. Una delle principali ipotesi sulle cause del Magnetismo cosmico – spiega Global Science – prende ispirazione dalla cosiddetta teoria della dinamo. In meccanica, una ...

'Giudizio universale' - la meraviglia della Cappella Sistina diventa un live show - Teatro/Danza - Spettacoli : Così come è concreto il rischi 'effetto Disneyland', che peraltro lo stesso Balich ha menzionato tra le righe: 'Solo nei parchi tematici esistono Spettacoli del genere'. Ma il patrocinio del Mibact, ...

Champions League 2018 - chi affronterà la Juventus ai quarti di finale? Le possibili avversarie e gli incroci da evitare : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio grazie alla bella vittoria ottenuta a Wembley contro il Tottenham. I Campioni d’Italia si sono confermati tra le migliori otto squadre d’Europa e ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno affrontare nel secondo turno della massima competizione continentale. L’urna di Nyon svelerà gli abbinamenti nella giornata di venerdì 16 ...

Lega - Salvini : “Presidenza della Camera al M5S - Perchè no?”. Da lunedì chiamerà gli avversari : «Perché dovrei esser contrario alla presidenza di una Camera a un grillino?”. Alt. Fermi tutti. Forse questa bloccatissima situazione politica comincia a muoversi. Perché chi parla e apre a una poltronissima per un pentastellato è nientemeno che Matteo Salvini, leader della Lega e candidato premier del centrodestra. L’occasione è la prima riunione ...

“Ma che ha fatto?”. Nadia Rinaldi torna all’Isola dei Famosi - ma è molto - molto diversa. Qualcosa non quadra rispetto al primo arrivo in Honduras - quando l’attrice appariva così davanti alle telecamere. Ve ne siete accorti? Il ‘dettaglio’ non sfugge e il foto-confronto non mente : Alla fine Nadia Rinaldi è rientrata a far parte dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. O meglio: per ora è relegata all’Isola che non c’è insieme a Elena Morali, l’eliminata di lunedì sera che ha deciso di continuare l’esperienza in Honduras. Il pubblico ha accontentato l’ex Pupa, perché l’ha preferita a Paola Di Benedetto, che quindi ha ripreso l’aereo verso l’Italia insieme a Filippo ...

“Mi dispiace - lei ha un tumore”. La notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere : in ospedale per una visita - al paziente arriva una comunicazione drammatica. Una dura battaglia subito iniziata con cure molto costose. Poi - però - la scoperta choc di una verità ben diversa : Una notizia che gli aveva sconvolto la vita, gettandolo nello sconforto più totale. Le parole che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire in faccia dopo una visita: “Ci dispiace, signore. Purtroppo lei ha un tumore”. E così l’esistenza del protagonista di questa storia raccontata da Metro era cambiata da un giorno all’altro. Ma in quella rivelazione così drammatica c’era una verità ben diversa. Come scoperto ...

Addio al fair play : l'avversario si accascia a terra - gli rubano palla e segnano : Un giocatore dell'Arsenal Tula ha approfittato dell'infortunio al ginocchio di un avversario dell'Akhmat Grozny per recuperare palla e mettere al centro. I compagni segnano il gol che decide la ...

Zingaretti : Storace consigliere Lazio con più storia e avversario duro : Roma – Zingaretti: saluto Storace che non farà parte prossimo Consiglio regionale Roma – Di seguito le parole rilasciate l’indomani della vittoria alle elezioni del... L'articolo Zingaretti: Storace consigliere Lazio con più storia e avversario duro su Roma Daily News.

Elezioni 2018 - M5s in Puglia fa 24-0 sulle ceneri di D’Alema e Fitto. Il Pd al 14% : “Gli avversari? Sono dentro il partito” : Aveva ragione Raffaele Fitto nel fuorionda al Teatro di Adriano: “Fanno cappotto”. E il cappotto è arrivato sempre con lo stesso schema, da Foggia a Santa Maria di Leuca. Non un sussulto, non un risultato conteso, non un colpo di coda neanche nei collegi dove Pd e centrodestra avevano calato gli assi. Ventiquattro a zero. Il Movimento Cinque Stelle domina in Puglia conquistando tutti i seggi uninominali con percentuali quasi ovunque ...