LG G7 immaginato in un nuovo concept render con cornici davvero ridotte

Il design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus immaginato in un nuovo video : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus vengono immaginati in un nuovo render video in tutta la loro bellezza: rispetto ai modelli precedenti potremmo trovare cornici leggermente più ottimizzate e qualche cambiamento estetico nella zona sensore di impronte/fotocamera. Che ne dite del filmato realizzato da DBS designing? L'articolo Il design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus immaginato in un nuovo video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.