L’ex presidente sudafricano Jacob Zuma è stato incriminato per corruzione

Rogo Thyssenkrupp - L’ex manager Marco Pucci chiede la grazia al presidente della Repubblica Mattarella : Marco Pucci, uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino uccise sette operai, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pucci sta scontando la pena a sei anni e tre mesi di carcere. Noi non concediamo la grazia a nessuno. E nemmeno lo deve fare il presidente Mattarella” ha replicato Graziella Rodinó, madre di Rosario, uno dei sette operai morti nel Rogo. ...

FAKE NEWS? ANTONIO DI PIETRO CANDIDATO PRESIDENTE MOLISE/ Il Centrosinistra non ha scelto (ancora) L’ex pm : ANTONIO Di PIETRO CANDIDATO PRESIDENTE MOLISE: è una FAKE NEWS? L'ex pm di Mani Pulite smentisce ad "Affari Italiani" la notizia sulla sua candidatura nel Centrosinistra. I dubbi restano(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:43:00 GMT)

GIAN MARCO MORATTI/ Marito di Letizia e fratello delL’ex presidente Inter : i ricordi del fratello Massimo : GIAN MARCO MORATTI è morto: addio al celebre petroliere, simbolo dell'imprenditoria italiana e fratello dell'ex presidente dell'Inter Massimo. Marito di Letizia: piccolo giallo sui funerali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:29:00 GMT)

L’ex presidente peruviano Alberto Fujimori sarà processato di nuovo : Lo ha deciso un tribunale del Perù, nonostante la grazia che gli aveva permesso di uscire di prigione due mesi fa per altri reati The post L’ex presidente peruviano Alberto Fujimori sarà processato di nuovo appeared first on Il Post.

Alitalia - L’ex vicepresidente dell’Iri : “Calenda prende e perde tempo. A caro prezzo per tutti - tranne la politica” : L’allungamento del prestito ponte dell’Alitalia è stato solo un modo per scavallare le elezioni. Il ministro Carlo Calenda sa bene che non c’è nessuna possibilità di salvare l’ex compagnia di bandiera, ma ha voluto guadagnare tempo per evitare che il caso deflagrasse in campagna elettorale. Con il risultato che la strategia del ministero dello Sviluppo economico renderà più caro il conto per le casse pubbliche. E’ ...

Il presidente di Oxfam International Juan Alberto Fuentes e L’ex presidente del Guatemala Álvaro Colom sono stati arrestati per corruzione : Il presidente di Oxfam International Juan Alberto Fuentes e l’ex presidente del Guatemala Álvaro Colom Caballeros sono stati arrestati per corruzione in Guatemala. La notizia è stata data dall’ufficio del procuratore generale del Guatemala, che ha ordinato gli arresti nell’ambito The post Il presidente di Oxfam International Juan Alberto Fuentes e l’ex presidente del Guatemala Álvaro Colom sono stati arrestati per ...

La donna al centro del caso che ha portato all’impeachment delL’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata condannata a 20 anni di carcere : Choi Soon-sil, la donna coinvolta nello scandalo che pochi mesi fa aveva portato all’impeachment dell’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye, è stata condannata oggi a 20 anni di carcere per abuso di potere, corruzione e intromissione negli affari di stato. Choi The post La donna al centro del caso che ha portato all’impeachment dell’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata condannata a 20 anni di carcere appeared first on Il ...

L’ex presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf ha vinto il premio del buon governo in Africa : L’ex presidente della Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha vinto il premio Mo Ibrahim per il buon governo in Africa, uno dei premi individuali più importanti del mondo per un personaggio politico: viene assegnato ogni anno a un ex capo di The post L’ex presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf ha vinto il premio del buon governo in Africa appeared first on Il Post.

Maldive nel caos - dichiarato lo stato di emergenza : arrestato L’ex presidente Gayoom per tentato golpe : Maldive nel caos, dichiarato lo stato di emergenza: arrestato l’ex presidente Gayoom per tentato golpe In manette anche due giudici della Corte suprema. L’opposizione chiede aiuto agli Stati Uniti e all’India per destituire il presidente Abdulla Yameen, artefice dellarepressione Continua a leggere L'articolo Maldive nel caos, dichiarato lo stato di emergenza: arrestato l’ex presidente Gayoom per tentato golpe sembra ...

Maldive - ‘stato d’emergenza’/ Arrestato L’ex presidente - rischio impeachment per il fratellastro Yameen : Dichiarato lo stato di emergenza alle Maldive, Arrestato l'ex presidente ma la Corte suprema potrebbe dichiarare l'impeachment dell'attuale presidente, la situaizone(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:18:00 GMT)