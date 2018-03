L' ex numero uno di Qualcomm vuole scalare la società

Kuroda riconfermato numero uno Bank of Japan - sostituirà Aso a G20 dopo scandalo che ha travolto anche premier : Haruhiko Kuroda è stato riconfermato governatore della Bank of Japan nella giornata di oggi, dal Parlamento del Giappone.

Short track - Mondiali 2018 : Choi Minjeong favorita numero uno. Boutin e St.Gelais - padrone di casa a caccia dell’oro : Domani scattano i Mondiali di Short track, giunti alla loro 43ª edizione. Sarà Montreal ad organizzare la rassegna iridata e c’è grande attesa soprattutto nel circuito femminile per capire chi conquisterà l’ambito oro nella classifica Overall. Un titolo che quasi sicuramente non riguarderà i colori azzurri, visto che Arianna Fontana ha deciso che non prenderà parte alle gare individuali in questo Mondiale, dedicandosi solamente alla ...

GIORNO DEL PI GRECO/ Il numero 3.14 si festeggia oggi : nessuno lo sa - ma è sempre fra di noi : GIORNO del Pi GRECO: le opere cinematografiche e musicali ispirate alla costante matematica che viene festeggiata in tutto il mondo ogni 14 marzo. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:19:00 GMT)

Tirreno-Adriatico 2018 - Michal Kwiatkowski spaventoso. Forma stratosferica - favorito numero uno per la Milano-Sanremo : “La Tirreno-Adriatico è il successo in una corsa a tappe più importante della mia carriera. È una corsa bellissima con un trofeo stupendo. È anche una delle corse più dure. È stata una settimana difficile per il Team Sky. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna con Geraint Thomas ma alla fine eravamo davvero motivati per fare bene. Ci siamo riusciti. Questo trofeo mi dà una sensazione meravigliosa. Sono fiducioso nel Team Sky, mi aiuteranno ...

Natasha Slater / Video : "Mia figlia Lola è la numero uno per me" (Mamma che #Riccanza) : Natasha Slater, mamma PR nella prima stagione di Mamma che #Riccanza, ha sottolineato l’importanza di essere diretti e determinati in ogni ambito.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Donald Trump licenzierà segretario Stato Rex Tillerson - al suo posto numero uno Cia Pompeo : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump licenzierà il segretario di Stato Usa Rex Tillerson. E' quanto emerge dalle indiscrezioni riportate dal Washington Post, secondo cui Trump avrebbe scelto ...

Novartis : nuovo numero uno in Svizzera e ampliamento direzione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Italia - Di Biagio parla di Buffon : importanti indicazioni sul numero uno della Juventus : L’Italia presto in campo per le amichevoli, in arrivo importanti indicazioni per il Ct Gigi Di Biagio che nel frattempo parla anche del futuro del portiere Gigi Buffon: “Buffon ed io siamo in totale sintonia, ci sentiamo spessissimo. Lui si e’ voluto prendere qualche giorno per riflettere e ci sentiremo di nuovo la prossima settimana. Alla fine saro’ io a decidere se convocarlo, ma prima di qualsiasi decisione devo capire ...

Allegri - la solitudine del numero uno : Allegri, la solitudine del numero uno Max sempre nel mirino della critica. Eppure in Europa nessun allenatore è come lui… Continua a leggere L'articolo Allegri, la solitudine del numero uno proviene da NewsGo.

Isola dei Famosi : Bianca Atzei tra pianti e sospetti - ma per i bookmaker è la numero uno : Ha vissuto una settimana difficile, tra le razioni dimezzate di cibo, le crisi di pianto e i sospetti degli altri concorrenti, ma Bianca Atzei resiste in cima alle preferenze dei bookmaker. La ...

Verso le dimissioni di Renzi. Delrio candidato numero uno per traghettare il Pd : Staccano direttamente il biglietto per Montecitorio, senza dover quindi aspettare il recupero nel proporzionale, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che a Siena è al 36,18 per cento, quando ...

Roma - Pallotta sbotta : clamorose bordate del numero uno giallorosso : Dopo un buon avvio di stagione la Roma non sta di certo attraversando un buon momento, tra campionato e Champions League la situazione è difficile. Anche la condizioni ambientale non è delle migliori, in particolar modo i tifosi non sono contenti della dirigenza. Nel frattempo arrivano parole forti proprio di Pallotta: “A Roma ci sono nove radio, ne ho mandate in bancarotta due, me ne mancano sette. Ad oggi siamo l’unica squadra in Europa ...

Elezioni : Renzi - famiglie priorità numero uno : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “Qual è la priorità degli ultimi cinque giorni? Risposta secca: le famiglie. Nella legislatura appena terminata abbiamo fatto il pieno alle imprese: irap costo del lavoro, ires, incentivi JobsAct, industria 4.0, pir, patent box. Continueremo con altre misure anche in questo settore. Ma la priorità numero uno sarà la famiglia”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Abbiamo fatto il pieno alle ...

'Draghi? È più facile lavorare con la Merkel'. Weidmann punzecchia il numero uno della Bce : In un rapporto pubblicato oggi, l'Ocse avverte che è in arriva uno "sfida significativa" ai bilanci, man mano che i tassi di interesse aumentano in tutto il mondo. Secondo le stime dell'...