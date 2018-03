Leonardo | team Red Aces preselezionato da Difesa Uk per gara Asdot

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Roma, 16 mar. (AdnKronos) – IlRedsupera la selezione preliminare per la. Ilcomposto da, Tope Inzpire, denominato ‘Red”, è statodal ministero delladel Regno Unito per partecipare alla(Air Support to Defence Operational Training). Ilsta predisponendo una soluzione avanzata per fornire servizi di addestramento operativo e simulato sicuri e altamente realistici per le Forze Armate britanniche e i suoi alleati. Nell’ambito delRed, le tre aziende hanno unito le proprie collaudate capacità, competenze ed esperienze per fornire una soluzione in partenariato, di lungo termine, a basso rischio per il Ministero delladel Regno Unito. La soluzione Redsoddisferà i più elevati standard di certificazione di idoneità al volo,ntendo un servizio sicuro e ...