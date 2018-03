L' Ema va ad Amsterdam e il M5S vota contro l' Italia

Ema - La Via - Ppe - : "Da Strasburgo condizioni stringenti ad Amsterdam" : Il Parlamento Europeo ha mandato un segnale 'forte' al Consiglio sull'assegnazione della nuova sede dell'Ema ad Amsterdam e ha posto condizioni stringenti all'Olanda sui tempi di consegna delle sedi ...

Ema - Strasburgo conferma Amsterdam ma pone condizioni : Ema, Strasburgo conferma Amsterdam ma pone condizioni L’Olanda dovrà però rispettare i tempi previsti di consegna della sede, nel novembre del prossimo anno Continua a leggere L'articolo Ema, Strasburgo conferma Amsterdam ma pone condizioni proviene da NewsGo.

Ema - Ue sì condizionato a sede Amsterdam : 13.43 Il Parlamento Ue ha posto una serie di condizioni dando il via libera all'attribuzione a Amsterdam dell'Agenzia per il farmaco (Ema).La Plenaria dell'Europarlamento ha confermato gli emendamenti a verifica entro il 2019 sia della sede provvisoria sia della sede definitiva.Le autorità olandesi dovranno trasmettere ogni tre mesi un rapporto sul progresso dei lavori delle sedi Ema al Consiglio e al Parlamento europeo. "In caso di mancato ...

Ema - ok condizionato ad Amsterdam : Il Parlamento europeo ha approvato, emendandola, la proposta di regolamento che assegna la sede dell'Ema ad Amsterdam . La modifica della proposta, approvata dall'Aula a maggioranza, consente di ...

Ema - Strasburgo conferma trasferimento ad Amsterdam ma pone condizioni : “Mantenere promesse e rispettare tempi” : La nuova sede dell’Agenzia europea del farmaco sarà ad Amsterdam. L’Europarlamento di Strasburgo, in assemblea plenaria, ha dato il via libero al trasferimento ponendo però alcune condizioni: “Solo se le autorità olandesi faranno quello che hanno promesso di fare, manterranno l’agenzia. Altrimenti bisognerà trovare altre soluzioni”, spiega l’eurodeputato Giovanni La Via (Ap, gruppo Ppe), relatore in commissione Envi ...

Ema - Strasburgo dà il via libera ad Amsterdam ma pone condizioni - : L'Europarlamento ha votato a favore della modifica del regolamento sull'ubicazione dell'Agenzia del farmaco. La capitale olandese ottiene l'attribuzione della sede ma dovrà rispettare una serie di ...

Ema - Commissione Ambiente Europarlamento dà via libera per sede ad Amsterdam : Teleborsa, - Via libera dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo a una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'EMA , l'Agenzia europea del ...

Ema - Commissione Ambiente Europarlamento dà via libera per sede ad Amsterdam : Via libera dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo a una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'EMA , l'Agenzia europea del Farmaco, ...

Ue : sì condizionato per Ema ad Amsterdam : 23.04 L'Olanda dovrà garantire la piena e continua operatività dell'Ema, in futuro l'Europarlamento dovrà essere maggiormente coinvolto nella scelta delle sedi delle istituzioni e agenzie Ue e la Commissione europea dovrà riferire ogni tre mesi sullo stato di avanzamento del dossier Ema. Sono queste le condizioni poste dalla commissione Ambiente del Parlamento europeo al trasferimento della sede Ema da Londra ad Amsterdam con gli emendamenti ...

Ema : ok condizionato ad Amsterdam : ANSA, - STRASBURGO, 12 MAR - L'Olanda dovrà garantire sempre la piena e continua operatività dell'Ema, in futuro il Parlamento dovrà essere maggiormente coinvolto nella scelta delle sedi delle ...

Ema - commissione Europarlamento : ok trasferimento a Amsterdam - : L'Olanda però dovrà garantire sempre la piena e continua operatività dell'Agenzia del farmaco europea e dovrà riferire ogni tre mesi sullo stato di avanzamento del dossier. Giovedì probabilmente il ...

Ema : ok condizionato ad Amsterdam : ANSA, - STRASBURGO, 12 MAR - L'Olanda dovrà garantire sempre la piena e continua operatività dell'Ema, in futuro il Parlamento dovrà essere maggiormente coinvolto nella scelta delle sedi delle ...

Ema - da commissione Ue ok condizionato Amsterdam : giovedì voto finale : Ok vincolato dalla commissione Ambiente dell'Europarlamento al trasferimento dell'Agenzia del farmaco da Londra ad Amsterdam. Il testo sarà messo ai voti giovedì. Le condizioni sono che l'Olanda dovrà ...

Ema - «ok» condizionato al trasferimento ad Amsterdam : L'Olanda dovrà garantire sempre la piena e continua operatività dell'Ema, in futuro il Parlamento dovrà essere maggiormente coinvolto nella scelta delle sedi delle istituzioni e agenzie Ue e la ...