Legambiente | “Il Testo Unico forestale è un passo importante”

meteoweb.eu

: Trivelle, lo Stato boccia i ricorsi, Legambiente: “Siamo preoccupati per il futuro del nostro mare”. - FarodiRoma : Trivelle, lo Stato boccia i ricorsi, Legambiente: “Siamo preoccupati per il futuro del nostro mare”. - nicolettianto : Il nuovo Testo unico forestale è stato approvato - V_CogliatiDezza : RT @PiccoloAmerica: Grazie a @Legambiente per il sostegno! Pronti a portare il Cinema nei parchi di RomaNatura e della @RegioneLazio! ??????… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il nuovoin materia di foreste, un decreto nato con l’obiettivo di armonizzare la normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, e formulare chiari indirizzi nazionali di riferimento su programmazione, pianificazione, tutela e gestione attiva del patrimonionazionale. Per, il provvedimento rappresenta un primoimportante per sviluppare una politica nazionale efficace e coordinata del patrimonio boschivo e fornire alle Regioni un indirizzo e un quadro di riferimento chiari. “Il– dichiara Antonio Nicoletti, responsabile Aree protette di– che non mette in discussione gli attuali livelli di tutela ambientale e paesaggistica, riconosce il patrimonionazionale, che ammonta a 11,8milioni di ettari pari al 39% del territorio nazionale, ...