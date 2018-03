Le vittime del nostro benessere ad Arco

Vincenti e vittime del cambiamento : Anche l'istituzione pubblica deve saper partecipare all'«eppur si muove» del mondo. Accompagnando le novità, vigilandole secondo le regole e le leggi che ci siamo dati, incoraggiandole nelle forme e ...

Violenza sessuale - gli abiti delle vittime in una mostra contro il peggiore dei pregiudizi : “Com’eri vestita?” : Sono diciassette in tutto, ma le storie che questi vestiti raccontano sono molte di più. La mostra-denuncia inaugurata alla Casa dei Diritti di via de Amicis a Milano e organizzata dal Centro antiViolenza ‘Cerchi d’acqua’, è stata pensata per dare voce alle centinaia di donne che, solo a Milano, ogni anno subiscono Violenza sessuale. “Com’eri vestita? Cosa indossavi?” Il titolo si ispira alla domanda che troppo spesso queste donne si sentono ...

Si fingeva la sorella del giudice Cantone : così l'avvocato truffava le sue vittime : L'avvocato Maria Virginia Cantone del foro di Avellino è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Foggia, con l'accusa di aver sfruttato la sua omonimia con Raffaele Cantone...

“Affamata e sfruttata - pesavo 35 chili”. La setta che spaventa l’Italia : insospettabili - sparsi su tutto il territorio - convincevano così le loro vittime a seguire gli ordini del “maestro. A quel punto - l’inizio di un incubo : Operavano tra le Marche e l’Emilia-Romagna gli adepti di quella che gli inquirenti hanno definito una “psico-setta” che si muoveva nel campo dell’alimentazione macrobiotica. I membri del gruppo sono stati identificati e arrestati dagli agenti di polizia di Ancona dopo una lunga indagine portata avanti con il coordinamento della procura distrettuale antimafia del capoluogo. Ad attirare le attenzioni degli ...

Vibo. Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie : Il 21 marzo, Vibo Valentia si colorerà dei colori della primavera, simbolo di vita e di rinascita, quella vita che

Due morti sulla strada in meno di 12 ore : dall'inizio dell'anno più di 30 vittime : Due morti sulla strada in meno di dodici ore. Sono più di trenta le vittime di incidenti dall'inizio dell'anno solo a Roma e provincia. Martedì sera alle 23 ha perso la vita un ragazzo di 30 anni ...

Bullismo e molestie anche nella fondazione di Bono degli U2 - le scuse del rocker : “Vorrei incontrare le vittime” : Bono degli U2 è stato costretto a scusarsi pubblicamente dopo che un'indagine interna ha rivelato episodi di Bullismo, maltrattamenti e condotte scorrette all'interno dell'organizzazione di beneficenza da lui co-fondata, la ONE. Secondo quanto riportato dalla Press Association, il rocker ha ammesso che alcune persone impiegate nella fondazione sono state oggetto di un sistema di abusi imperdonabile e si è detto "furioso" dopo aver scoperto le ...

Ecco i simboli dell'America che rischiano di essere vittime della guerra dei dazi : L'Ue prepara la rappresaglia contro Trump. Alcuni capisaldi dell'American Way of Life a tavola sono stati espressamente indicati come "i primi della lista" dal commissario europeo per il commercio ...

Milano - soldi della Curia per comprare il silenzio dei minori vittime di abusi : Uno scandalo rischia di travolgere la Curia milanese. Sta infatti emergendo in questi giorni nel corso del processo a don Mauro Galli, accusato di violenza sessuale nei confronti di un ragazzo di 15 anni, un nuovo caso in cui le alte gerarchie avrebbero cercato di nascondere gli abusi da parte di un prete su di un minore, comprandone il silenzio. Ma c’è di più: secondo il Giornale che ha diffuso per primo la notizia, dalle carte del processo ...

Napoli. Giornata della memoria delle vittime delle mafie : Sabato 10 marzo alle ore 10.00, presso la Antisala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, si terrà un’iniziativa, che

COLIN FIRTH E LA MOGLIE LIVIA GIUGGIOLI vittime DI STALKING/ Quella rivelazione dell'attore sulla compagna... : COLIN FIRTH e la MOGLIE italiana LIVIA GIUGGIOLI VITTIME di STALKING da parte di un giornalista italiano che proprio non voleva dimenticare la donna, ecco cosa è successo

Ruthie Ann Miles / L'attrice di Broadway travolta da un'auto : una raccolta fondi per le famiglie delle vittime : L'attrice Ruthie Ann Miles, nota soprattutto come interprete di musical, incinta, è stata travolta da una macchina. Morta la figlia di quattro anni e il figlio di un'amica che era con lei.

