wired

: Le tecnologie della Nasa nella vita di tutti i giorni #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Le tecnologie della Nasa nella vita di tutti i giorni #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Non solo rover su Marte, enormi telescopi, giri attorno al Sole ed esplorazione satellitare: l’Agenzia spaziale americana è presente in molte delle nostre operazioni di. Come? Attraverso leche costantemente sviluppa. Esempi moderni sono quelli del programmaSpinoff, e vanno dalle funzionalità del nostro smartphone al settore automobilistico, passando per i sistemi per la domotica e persino il cibo che mangiamo. Se vuoi andare più a fondo, ecco un video che te ne offre una carrellata. () LediWired.