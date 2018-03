Le sneakers di New Balance 574 e il colore grigio

gqitalia

(Di venerdì 16 marzo 2018) Con l’evento Grey Day Newha reso omaggio a una delle sue silhouette più iconiche, la 574, che da oltre 30 anni resta fedele a se stessa. Una sneaker sportiva e classica al tempo stesso che non si mai è lasciata condizionare dalle mode fino a diventare una vera icona. Un modello per l’uomo e per la donna che ha attraversato varie generazioni senza perdere il suo spirito autentico e indipendente. A Milano, il ‘Grey Day Event’ si è tenuto ai Cross+Studio con un allestimento concepito come un vero e proprio percorso urbano in linea con lo stile New: manifesti, insegne, maxi scritte hanno guidato i partecipanti sin dall’ingresso trasportandoli in una dimensione metropolitana che insieme a loro permeava all’interno dello spazio. Tra impalcature industriali e luci fluorescenti, la sigla NB del brand ha fatto da guida verso un’ampia sala dal carattere newyorkese ...