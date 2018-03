Le imprese non ce la fanno più | lenzuola bianche listate a lutto

Sisma - area di crisi non complessa; Paparelli : 'dal 10 maggio le imprese potranno fare istanza per accedere alle agevolazioni' : UMWEB, " Perugia - "Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato nel proprio sito la circolare che attiva la misura per promuovere la realizzazione di iniziative imprenditoriali, il ...

Cyber risk - Aiba : attenzione imprese non sempre alta : Roma, 15 mar. , askanews, La cultura della gestione sistemica del Cyber risk è in crescita in Italia, ma non abbastanza. A crederlo è l'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni ...

La Svezia cerca cervelli - il Trentino la aiuta Ma Podini non ci sta : «L'Agenzia del lavoro sostenga le imprese locali - non quelle straniere» : ... piuttosto che quelle svedesi, in Confindustria ricordano le iniziative avviate sia con l'Istituto tecnico Buonarroti, sia con il Dipartimento di ingegneria e scienza dell'informazione dell'...

Canton Ticino - Abrogazione Lia - Confartigianato : non penalizzare imprese italiane : A questo scopo, il Dipartimento delle finanze e dell'economia effettuerà un'ulteriore campagna di sensibilizzazione delle Commissioni paritetiche, con l'obiettivo di potenziare ulteriormente gli ...

Sede Ema ad Amsterdam - una delle imprese che la deve costruire si è ritirata. Ma il governo non lo ha detto : Dura Vermeer, una delle due imprese in corsa per l’appalto per la costruzione del Vivaldi Building, futura Sede definitiva dell’Agenzia europea del farmaco Ema, è rimasta da sola; l’altra società Züblin, parte del colosso Strabag non è più in corsa dal 3 febbraio. Lo scrive il Parool, quotidiano di Amsterdam. Il motivo? Tempi troppo stretti e regole troppo rigide imposte dal committente, il governo olandese, che per evitare ...

Moltissime imprese pronte a fuggire dall'Italia se il Governo non farà viaggiare le loro merci : Il trasporto su gomma è una risorsa insostituibile e se ci fermiamo noi, si ferma l'economia del Paese. Ai politici che abbiamo incontrato in queste ultime settimane abbiamo chiesto: vogliamo ...

L’Italia fa scappare le imprese - ma non è l’Est Europa ad attrarle : L’Italia non è una Paese dove perseguire profitti, come ricorda il caso Embraco. La vicenda dell’azienda con sede in Piemonte è infatti solo...

imprese : Grant Thornton - per 60% diversity non è cruciale per il successo : Milano, 1 mar. (AdnKronos) – Il 60% degli imprenditori non ritiene la diversity elemento cruciale per il successo. Emerge dalla rilevazione dell’International Business Report, realizzato da Grant Thornton International, secondo il principio vale solo per il 40% degli imprenditori, a livello globale. Solo il 14%, però, ha specifici piani da mettere in atto per incrementare questo fattore all’interno del proprio management e tra ...

“Patty L’Abbate non è impresentabile” : la candidatura della grillina in Puglia “è conforme al regolamento M5s” : Per il Movimento 5 Stelle non esiste nessun caso circa la candidatura di Patty L’Abbate al Senato nel collegio Puglia 4. Nel fine settimana, la Repubblica e la Gazzetta del Mezzogiorno avevano pubblicato la notizia delle precedenti esperienze politiche di Patty L’Abbate, che nel 2012 si è presentata con il simbolo ‘Io Sud-Pli’ alle elezioni comunali di Castellana Grotte (Bari) e che per questo motivo, a leggere il ...

Patty L’Abbate non è impresentabile : la candidatura della grillina in Puglia “è conforme al regolamento M5s” : Per il Movimento 5 Stelle non esiste nessun caso circa la candidatura di Patty L’Abbate al Senato nel collegio Puglia 4. Nel fine settimana, la Repubblica e la Gazzetta del Mezzogiorno avevano pubblicato la notizia delle precedenti esperienze politiche di Patty L’Abbate, che nel 2012 si è presentata con il simbolo ‘Io Sud-Pli’ alle elezioni comunali di Castellana Grotte (Bari) e che per questo motivo, a leggere il ...

Il Foglio : 'M5s candida un altro impresentabile - condannato per aver venduto più di 300 cd taroccati'. Ma lui si difende : 'Non è vero' : Quindi, conclude: "Il 4 marzo abbiamo la possibilità di sconfiggere l'arroganza politica che ha distrutto questo paese. Vai a votare e convinci altri a farlo".

imprese e Finanza - Ue non è minaccia : ROMA, 21 FEB - Le associazioni dell'imprenditoria italiana Abi, Ania, Assonime, Confindustria e Febaf si schierano a difesa dell'Ue "che costituisce l'ancora irrinunciabile di pace, prosperità, ...