Le borse sono in fiore

vanityfair

: @Ryanair_IT @trevisoairport Attenzione però ai borseggi.. alcune donne dell' est sono specializzate in questo sopra… - barbi_bz : @Ryanair_IT @trevisoairport Attenzione però ai borseggi.. alcune donne dell' est sono specializzate in questo sopra… - la_polemica01 : @FrancoNero12 Domani tutti da Gucci a dire che le borse sono troppo care dai -

(Di venerdì 16 marzo 2018) È primavera, e la natura si risveglia. I primi germogli si dischiudono e i boccioli dei fiori si aprono ai timidi e tiepidi raggi di sole. Capita nei prati, in campagna, nei giardini, in città, ma anche sullepiù romantiche di stagione. LEGGI ANCHEAlessia Marcuzzi: «Nella borsa ci metto la bresaola» Piccoli, delicati, profumati: i fiori di campo esplodono in bouquet fantasiosi e improvvisati, su tracolle dalle forme geometriche, su shopping bag dai volumi più generosi e capienti e sua mano dall’allure bon-ton. LEGGI ANCHELedella Primavera-Estate 2018: i modelli cult e le tendenze Le stampe floreali di tendenzaleggiadre e bucoliche: piccole violette, margherite e narcisi dipinti con pennellate realistiche ma naif, ramoscelli di verde a interrompere un trionfo di rossi, gialli rigogliosi, viola e celesti.che vedremmo bene al braccio della donzelletta ...