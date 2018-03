"Le bambine sono morte subito" : Latina, 16 mar. , AdnKronos, - Le figlie di Luigi Capasso "sono state colpite rispettivamente da tre colpi la piccola e da sei colpi la più grande. I proiettili hanno colpito organi vitali e ognuna ...

“Le bambine sono morte subito” : Latina, 16 mar. (AdnKronos) – Le figlie di Luigi Capasso “sono state colpite rispettivamente da tre colpi la piccola e da sei colpi la più grande. I proiettili hanno colpito organi vitali e ognuna delle due ragazze aveva un colpo in testa che non avrebbe consentito nessuna possibilità di sopravvivenza”. Il procuratore capo di Latina, in una conferenza stampa, ribadisce che le due piccole vittime della strage di Cisterna sono ...

“Le tue figlie sono morte”. Strage Latina - così ha reagito Antonietta. Che strazio. Dopo una settimana di coma farmacologico - la mamma di Alessia e Martina si è svegliata. Al suo fianco alcuni parenti e psicologi - ma quando le dicono cosa è successo alle sue bambine succede qualcosa di insolito. Il racconto dei presenti è da stretta al cuore : Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina aggredita ferocemente del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intorno alle 5.30 di mercoledì 28 febbraio 2018 e che poi avrebbe ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi, non ha pianto quando ha saputo tutto quello che era successo. Antonietta non ha versato una lacrima perché non ricordava probabilmente nulla, nessun ...

8 Marzo - arrivano le nuove Barbie ispirate a donne vere. Tra loro c’è anche Sara Gama - calciatrice : “Perché le bambine possono essere ciò che desiderano” : “Siamo orgogliosi di presentarvi la nuova Barbie ispirata a Sara Gama, capitano della squadra femminile della Juventus e della nazionale femminile italiana. Una grinta in grado di ispirare ogni bambina a perseguire sempre i propri sogni!”. Presenta così la Mattel la sua nuova Barbie calciatrice ispirata a Sara Gama, capitano della Juventus Women e della nazionale italiana. L’occasione è l’8 Marzo, la Giornata internazionale delle donne, il ...

Esponente islamico : 'Le donne e bambine non musulmane si possono stuprare' Video : Il giovane imam Hocine Drouiche, nato in Algeria, gestisce una piccola comunita' musulmana a Nîmes, che si incontra nel Centro islamico della Fratellanza. La sua posizione contro il terrorismo è netta, e la definisce come islamica piuttosto che musulmana. Inoltre è in favore di una riforma dell'Islam, cosa che lo ha reso una delle figure più controverse in Francia, soprattutto tra gli appartenenti alla stessa sua religione. L'intervista all'imam ...

Islam - la vergogna infinita : 'Il Corano dice che le donne e le bambine si possono stuprare se...' : La denuncia parte dall'interno dello stesso mondo Islamico : vi sono istituzioni, imam , e perfino università come Al Azhar , il più autorevole centro culturale musulmano, in cui si insegna come elementi del diritto Islamico che donne , bambine ...