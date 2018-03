L’azione nei film d’azione ai tempi del digitale è morta?

wired

(Di venerdì 16 marzo 2018) C’è stato un momento preciso in cuiè cambiata nel cinema hollywoodiano di grande spesa, è stato nel 1999 quando è uscito Matrix. I fratelli Wachowski volevano fondere il mondo delle arti marziali con quello del cinema americano, pompando tutto con gli effetti digitali. Hanno così creato lo standard più imitato fino ad oggi:, cioè fondere la prestazione dal vivo con una serie di stratagemmi di postproduzione, il più famoso dei quali era il bullet time, cioè l’inquadratura che ruota intorno al personaggio come fosse al rallentatore (che poi era un trucco a metà tra nuovo e vecchio stampo, ci sono tante camere disposte in cerchio intorno a lui e unendo digitalmente le loro inquadrature si arriva all’effetto di spostamento). Fu l’inizio della fine degli stuntmen. Ad oggi i grandissimi blockbuster si appoggiano quasi in toto a questa forma di azione, utilizzano ...