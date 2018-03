Lazio | senti Abidal | ' Non so se sia stata una fortuna pescare il Salisburgo'

Lazio - senti il tuo ex capitano : 'Distrazioni quasi clamorose' : Una Lazio da ricomporre pezzo per pezzo. Dopo il pareggio maturato contro la Dinamo Kiev, Inzaghi è chiamato nuovamente a rivitalizzare lo spogliatoio. Il mondo Lazio commenta il passo falso, a parlare è il capitano della Lazio '74 Pino Wilson, a Radiosei: 'La Lazio ha iniziato la partita con la voglia di chiuderla subito. Troppa foga, troppi passaggi ...

Europa League Lazio - i convocati : assenti Luiz Felipe e Lulic : ROMA - Scelte ufficiali per Simone Inzaghi in ottica di Lazio-Dinamo Kiev , gara valida come andata degli ottavi di finale di Europa League che andrà in scena stasera all'Olimpico , calcio d'inizio ...

Olanda - convocati 4 italiani : presenti calciatori di Lazio - Napoli - Atalanta e Roma : Si avvicina la giornata del campionato di Serie A ma il pensiero è rivolto anche alle amichevoli delle Nazionali, oltre all’Italia clamorosa debacle da parte anche dell’Olanda. Per i prossimi appuntamenti contro Inghilterra e Portogallo il ct Ronald Koeman ha convocato quattro ‘italiani’ si tratta del laziale Stefan De Vrij, degli atalantini Marten de Roon e Hans Hateboer e del Romanista Kevin Strootman. Nell’elenco ...

'Isola - non ho visto portare la marijuana - ma sentivo l'odore' - la riveLazione di Chiara Nasti a Striscia la Notizia : Striscia la Notizia continua a seguire il canna-gate . Nella puntata di stasera i conduttori Ficarra e Picone lanciano un servizio sulle diChiarazioni di Chiara Nasti in uscita sul settimanale Chi : '...

Conte - senti Kamata e Gillet : 'Lavoro - alimentazione - reLazioni : un metodo per vincere' : Lavoro fisico. alimentazione. relazioni. Tre parole e tre chiavi. Il segreto del successo di Antonio Conte raccontato dai suoi ex giocatori. Un martello pneumatico: dal lavoro fisico a quello ...

Lazio - senti Besiedin : 'Avrei preferito giocare contro il Milan...' : La Lazio affronterà la Dinamo Kiev, ed il match infiamma già i microfoni degli addetti ai lavori. Il primo a parlare, ai microfoni di Sport Arena, è stato l'attaccante della Dinamo, classe '96 Artem Besiedin: 'Affronteremo un avversario fortissimo, ma avremo il piccolo vantaggio di giocare a casa loro la prima partita . Prima del ...

Immaturi – La serie tra reLazioni e sentimenti in subbuglio : trama sesta puntata del 23 febbraio : Immaturi - La serie tornerà con la sua sesta puntata nella serata di venerdì 23 febbraio: anche questa sera, infatti, la prima serata di Canale 5 sarà dedicata alla fiction ideata da Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello. Dopo la gita in Sicilia il futuro amoroso e scolastico degli 'Immaturi' protagonisti sembrava sorridere, ma tornati a Roma la realtà si abbatterà su tutti loro: in questa sesta e terzultima puntata della stagione ...

Uomini e Donne/ Nicola Panico e Sara si sono sentiti? Le riveLazioni dell'ex della tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Nicola Panico torna a parlare di Sara Affi Fella e dice la sua sui suoi corteggiatori. Intanto Luigi è pronto a tornare...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 05:05:00 GMT)

“Una prova in più - sono spiazzata”. Droga all’Isola dei Famosi la nuova riveLazione. Striscia la Notizia fa ascoltare ad Alessia Marcuzzi nuove prove sulla vicenda di Francesco Monte : “Ho sentito delle cose pesanti” : Il caso ‘canna-gate’ è al di là dal finire. Sull’isola dei Famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso “Striscia la Notizia” fornisce nuovi aggiornamenti sull’ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio ...

Ermal Meta apre a una possibile reLazione sentimentale con Moro? : Fabrizio Moro ed Ermal Meta fidanzati? Arriva la smentita Sin dalla loro prima comparsa a Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, entrambi vincitori dell’ultima edizione del Festival, avevano fatto sognare le loro fan per via del loro feeling che a molti era apparso fin troppo intimo. Molti avevano addirittura ipotizzato che i due fossero innamorati. E così era bastato un semplice gioco di sguardi e la loro intesa sul palco ...

Lazio - il pronostico di Lotito : 'Col Napoli vinca il migliore. Il calcio rappresenti i sentimenti di tutti' : ... ma ritiene 'fondamentale puntare sull'equità'.Per questo motivo, ha sottolineato il presidente: 'Ho deciso di scendere in politica, di mettere a disposizione della collettività le mie esperienze e ...

Probabili formazioni/ Napoli Lazio : quote - le ultime novità live. Gli assenti (Serie A 24^ giornata) : Probabili formazioni Napoli Lazio: le quote e le novità live sugli schieramenti delle due squadre. Recuperano Callejon e Mertens, forfait Raul Albiol, Inzaghi esclude Felipe Anderson(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:55:00 GMT)

Probabili formazioni / Lazio Genoa : molti assenti stasera. Quote - ultime novità live (Serie A - 23^ giornata) : Probabili formazioni Lazio Genoa: Quote, le ultime novità live per la partita di Serie A, 23^ giornata. Moduli e titolari in vista del posticipo all'Olimpico(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:52:00 GMT)