Lazio-Salisburgo | sicuri che l' urna sia stata favorevole?

Lazio - Peruzzi : "Salisburgo? Poteva andare peggio - ma sarà difficile" : Il dirigente biancoceleste commenta il sorteggio di Europa League: "Sono una buona squadra, giovane, con bei giocatori, hanno battuto formazioni importanti"

La Lazio affronterà gli austriaci del Salisburgo : Nyon è favorevole alla Lazio. La squadra di Inzaghi affronterà gli austriaci del Salisburgo nei quarti di finale di Europa

Lazio-Salisburgo ai quarti di Europa League : il precedente dell’Inter che fa sognare i biancocelesti : Il sorteggio di Europa League è stato positivo per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela con il Salisburgo, i biancocelesti hanno tutte le carte in regola per superare il turno. Grande prova in trasferta contro la Dinamo Kiev, la Lazio ha dimostrato la superiorità su tutti i fronti ed adesso si candida ad essere protagonista fino alla fine. Si tratta probabilmente del miglior sorteggio possibile per la squadra di Simone Inzaghi ...

Lazio-Salisburgo - andata quarti di finale Europa League : programma - orari e tv. La data della partita : andata quarti di finale Europa League 2018 Giovedì 5 aprile ore 21 Lazio-Salisburgo Diretta TV su Sky Sport 1 e TV 8, diretta streaming su SkyGo, diretta scritta su OA Sport Foto: Carozza

Lazio - senti Abidal : 'Non so se sia stata una fortuna pescare il Salisburgo...' : L'ambasciatore della finale di Lione di questa edizione dell' Europa League , Eric Abidal , ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida tra Lazio e Salisburgo : 'Il sorteggio per tutte le squadre è importante. Ma per raggiungere la finale devi affrontare sempre squadre di alto livello. Non so se il Salisburgo sia una ...

DI FRANCESCO: 'ENTUSIASMO E COSAPEVOLEZZA' - 'Dall'urna è uscita una delle squadre più forti al mondo, con il giocatore più forte del mondo, Messi - commenta Di Francesco su twitter-. Siamo arrivati ...

