Lazio-Salisburgo | andata quarti di finale Europa League | programma | orari e tv La data

Salisburgo-Lazio - ritorno quarti di finale Europa League : programma - orari e tv. La data della partita : ritorno in trasferta per la Lazio a caccia di una storica semifinale di Europa League: nei quarti i biancocelesti se la vedranno il 12 aprile con il Salisburgo. Fondamentale partire bene nel primo incontro per non fallire questo appuntamento. ritorno quarti di finale Europa League 2018 Giovedì 12 aprile ore 21 Salisburgo-Lazio Diretta TV su Sky Sport 1 e TV 8, diretta streaming su SkyGo, diretta scritta su OA Sport Foto: Carozza

Lazio-Salisburgo - quando si gioca? Date - programma - orari e tv dei quarti di finale di Europa League. Le sfide di andata e ritorno : Una sfida davvero interessante, un sorteggio che può essere ritenuto assolutamente positivo: la Lazio affronterà nei quarti di finale di Europa League il Salisburgo. Davvero eccellente il cammino della squadra di Simone Inzaghi fino ad ora: i biancocelesti hanno dominato il girone e si sono sbarazzati di Steaua Bucarest e Dinamo Kiev tra sedicesimi ed ottavi. Si può sognare in grande, visto anche la sorte piuttosto benevola. Da tenere ...

Europa League 2018 - sorteggio quarti di finale : Lazio-Salisburgo - i biancocelesti sognano. Atletico Madrid e Arsenal favorite : Si è definito il quadro dei quarti di finale dell’Europa League 2018. L’urna di Nyon ha svelato gli incroci del prossimo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale per importanza. La corsa verso la finale di Lione è entrata nel vivo. La Lazio è stata relativamente fortunata e se la vedrà con il Salisburgo, l’andata si giocherà in casa: i biancocelesti possono sognare in grande. Il favorito Atletico ...

