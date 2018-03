Law & Order Unità Speciale 18 tra stupri interrotti ed emozioni amplificate

optimaitalia

(Di venerdì 16 marzo 2018) Law18 torna in chiaro oggi, 16 marzo, su Top Crime a partire dalle 21.10. I nuovi episodi della longeva serie tv americana continua a mietere successi e portare grandi casi sullo schermo e anche oggi farà lo stesso offrendo al pubblico Mediaset il terzo e il quarto episodio della stagione.In particolare, ad andare in onda oggi, 16 marzo, sarà Law18x03 dal titolo "Impostore" in cui Tom Metcalf è un agente di sorveglianza che inventa storie fantasiose su se stesso per conquistare e sedurre donne avvenenti.Rollins e Carisi si imbattono in lui tramite Laura Collett, una donna che viene ricoverata d'urgenza in pericolo di vita per abuso di farmaci. L'ultimo sms inviato dal telefono della donna è una chiara accusa di stupro verso un uomo che poi si rivelerà essere lo stesso Metcalf, cosa succederà a quel punto? Ecco il promo ...