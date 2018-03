Lavoro | anche a Torino il corso Professionisti Coach di Karakter

Giovani in bilico : restano poveri anche col Lavoro : Roma - Trovare un lavoro e impegnarsi potrebbe non bastare ai Giovani per evitare le trappole delle nuove povertà. C'è un esercito di 5,7 milioni di millennials che rischiano di diventare poveri entro ...

Lavoro domestico e infortuni (anche mortali) : ecco il vademecum del datore di Lavoro : Morire sul posto di lavoro. Che si tratti di un incidente o di una fatalità a parlare sono comunque i fatti: ad Asti una donna è rimasta uccisa travolta dal crollo di un ballatoio. Non si trovava lì per caso. Quello era il suo posto di lavoro, la signora prestava servizio in quell'abitazione ed era una collaboratrice domestica, una colf, tra le figure più interessate dagli infortuni sul lavoro.In attesa che venga ...

Banche : Sileoni - riduzione costo Lavoro passa in secondo piano : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Le Banche torneranno a chiedere un abbassamento del costo del lavoro. Ma non avranno più una giustificazione politica suffragata dai fatti, perché sono tornate in utile già nel 2017 e nel 2018 ci sarà una ulteriore accelerazione della redditività dopo la pulizia dei crediti e minori flussi”. Lo ha detto Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, concludendo il suo intervento in apertura dei ...

IL CASO/ La transizione scuola-Lavoro anche per gli ordini professionali : Nella nuova legislatura occorrerà riaprire la riforma delle professioni, come quella degli avvocati, in modo anche da aiutare la giustizia. FABIO LIPAROTI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:07:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ La raccomandazione "buona" per il lavoro, di L. BrambillaELEZIONI E LAVORO/ Le ricette per l'occupazione di Forza Italia, Pd e M5s, di G. Palmerini

Istat - l'economia migliora : più occupati - anche precari - e senza Lavoro under 35 ai minimi dal 2010 : L'Istituto di statistiche conferma le stime del governo e certifica che il Prodotto interno lordo italiano è cresciuto dell'1,5% nel 2017. Si tratta dell'incremento maggiore dal 2010 -

PIL E Lavoro/ Forte : l'Italia resterà ingabbiata anche nel 2018 : L'Istat ha comunicato dati importanti sull'economia italiana relativi al Pil e all'occupazione. Tutto questo a pochi giorni dal voto.

Intanto l'economia migliora - secondo l'Istat : più occupati - anche precari - e senza Lavoro under 35 ai minimi dal 2010 : l'Istat conferma le stime del governo e certifica che il prodotto interno lordo italiano è cresciuto dell'1,5% nel 2017. Si tratta dell'incremento maggiore dal 2010. Il rapporto deficit/pil si attesta ...

Toys R Us : anche filiale britannica in amministrazione controllata - a rischio 3000 posti di Lavoro : La divisione britannica del colosso americano Toys R Us è finita in amministrazione controllata: 3000 posti di lavoro circa sarebbero a rischio nel Regno Unito.

Cos’è il genio? È fantasia - intuizione - decisione e velocità d’esecuzione… anche sul Lavoro. Questi operai “spaccano” : Tennessee, sud degli Stati Uniti. Due operai stanno smantellando un pezzo di strada con i loro scavatori muniti di martello pneumatico. Il lavoro non sembra essere particolarmente impegnativo. Annoiati dalle buche, i due lavoratori decidono di improvvisare una sfida a tris a colpi di martello demolitore. La scena è tutta da ridere, peccato solo che ci lasci con un dubbio amletico: chi avrà vinto la sfida? L'articolo Cos’è il genio? È ...

Banche - bruciati 7mila posti di Lavoro al Sud : I primi a sorprendersi sono stati gli stessi estensori della ricerca, l'ufficio studi della First Cisl nazionale, una delle sigle sindacali del settore bancario. Perché l'elaborazione dei dati di ...

Gian Marco Moratti : discrezione - Lavoro - generosità… e anche l'Inter : L'idea di Gian Marco, insomma, era che il mondo è una grande famiglia. Lui, certo, non poteva arrivare ovunque, ma faceva il possibile. Però era anche un uomo d'affari di qualità. Si occupava di ...