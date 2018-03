“L’avete vista?” Basta una sua foto e Barbara D’Urso si tradisce Da intervistatrice a

caffeinamagazine

(Di venerdì 16 marzo 2018) Siamo abituati a vederla intervistare, ma per una voltaD’Urso è passata dall’altra parte della barricata. Ha lasciato (temporaneamente, eh!) il suo salotto di ‘Pomeriggio Cinque’ per sedere in quello di ‘Quinta Colonna’, su Rete 4, e rispondere a Paolo Del Debbio come ‘signora della politica’ che, durante la campagna elettorale, ha ospitato tutti gli esponenti più importanti impegnati nelle ultime elezioni. Ma questo non è stato l’unico argomento della chiacchierata. La regina degli ascolti di Mediaset ha parlato anche del suo modo di fare televisione ma anche di un aspetto meno conosciuto, che raramente finisce spiattellato sul piccolo schermo: la sua vita privata. Vita che è stata segnata da una triste circostanza che ancora oggi la fa stare male: la perdita della madre quando era ancora piccola. E infatti Carmelita ...