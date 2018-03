Laura Pausini in volo per Fatti Sentire | foto e video della presentazione sull’aereo

Laura Pausini - 'FATTI SENTIRE'/ Dopo poche ore l'album è già al vertice della classifica di iTunes : LAURA PAUSINI, 'FATTI SENTIRE': il nuovo album, uscito oggi nei negozi e nei digital store on-line, è già al vertice della classifica italiana di iTunes.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:16:00 GMT)

Venerdì 16 marzo Laura Pausini torna con “Fatti sentire” e poi va in tour : Roma. “Sono sempre molto giudicata e ho cercato di essere sempre più coraggiosa anche se sono fragile, piccola e insicura”.

Fabio Fazio - colpaccio a Che tempo che fa : in studia Laura Pausini e Giovanni Trapattoni : Gli ospiti di domenica 18 marzo di Fabio Fazio sono quelli delle grandi occasioni. A Che tempo che Fa alle 20.35 su Rai1 saliranno sul palco Laura Pausini di cui domani esce il nuovo album di inediti "...

Ad Acireale il 28 settembre Laura Pausini : Dopo la release mondiale di “Fatti sentire”, Laura Pausini sarà ancora grande protagonista del 2018. La cantante italiana più amata

«Fatti Sentire» : in volo con Laura Pausini : Ha dato il benvenuto a bordo prima del decollo («Buongiorno, è AliLaura che vi parla»), servito le bevande ai passeggeri spingendo il carrellino d’ordinanza, salutato all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino (anche in spagnolo), come se non avesse fatto altro nella vita. Se non fosse stata una popstar di successo, Laura Pausini sarebbe potuta diventare (anche) una hostess impeccabile. «Bisogna sempre avere un Piano B», ha scherzato servendo drink ...

Laura Pausini in tour nel 2018 - concerti in Italia a settembre e ottobre : Laura Pausini in tour nel 2018 per 10 date in Italia dopo le due anteprime della tournée al Circo Massimo di Roma in programma per il 21 e per il 22 luglio. L’artista Italiana aveva confermato già nelle scorse settimane che i due eventi non sarebbero state le uniche due tappe Italiane della tournée a supporto del nuovo disco di inediti, Fatti Sentire, e oggi è arrivato l’annuncio dei concerti in programma nella penisola a ottobre e novembre ...

