Laudato sì | nasce una rete di comunità per diffondere il messaggio ecologista di papa

(Di venerdì 16 marzo 2018) Sono passati quasi tre anni dalla pubblicazione dell’enciclicasi’ diFrancesco, la «riflessione insieme gioiosa e drammatica» che ha segnato una svolta nella storia della Chiesa non meno che nel pensiero. «Non c’è ecologia senza giustizia e non ci può essere equità in un ambiente degradato» scriveva allora il pontefice, esponendo in modo potente e chiaro i principi di un’ecologia integrale. Unche lesi’ vogliono tradurre in azioni conc, chiamando tutti a un nuovo protagonismo sui temi ambientali. Lesi’ nascono dall’iniziativa del vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili e del fondatore di Slow Food Carlo Petrini e sono state presentate oggi a Roma. «Non c’è dubbio che il riferimento più forte dal punto di vista ambientale, ma anche nell’ottica di una diversa economia, ...