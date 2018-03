L' Atletico Madrid | Wanda e le scatole cinesi di Carrasco e Gaitan

Barcellona - Amor : 'Roma? Grande rispetto - ha eliminato l'Atletico Madrid' : Guillermo Amor , dirigente del Barcellona , parla a Premium Sport per commentare il sorteggio di Champions League che ha messo i blaugrana di fronte alla Roma: 'La Roma non è affatto un club semplice da affrontare. È un club forte, storico, che ha vinto il ...

Europa League 2018 - sorteggio quarti di finale : Lazio-Salisburgo - i biancocelesti sognano. Atletico Madrid e Arsenal favorite : Si è definito il quadro dei quarti di finale dell’Europa League 2018. L’urna di Nyon ha svelato gli incroci del prossimo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale per importanza. La corsa verso la finale di Lione è entrata nel vivo. La Lazio è stata relativamente fortunata e se la vedrà con il Salisburgo, l’andata si giocherà in casa: i biancocelesti possono sognare in grande. Il favorito Atletico ...

LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA : la Lazio scopre l’avversario dei quarti di finale. Brividi Atletico Madrid e Arsenal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio. Le otto formazioni rimaste in corsa conosceranno il prossimo avversario sul cammino che conduce alla finale di Lione. Il Sorteggio è totalmente libero: tutte le squadre possono affrontarsi tra di loro, non ci sono teste di serie, non sono vietati derby e possono replicarsi match già visti nella fase a gironi. L’Italia si ...

Europa League - il borsino dei quarti : Atletico Madrid in pole ma la Lazio pensa in grande [FOTO] : Europa League, il borsino dei quarti: Atletico Madrid in pole ma la Lazio pensa in grande. Si sono concluse le gare valide per gli ottavi di finale di Europa League, adesso attesa per il sorteggio dei quarti. La squadra con maggiori chance di trionfare è l’Atletico Madrid che ha avuto vita facilissima contro la Lokomotiv Mosca, vittoria anche in trasferta del Marsiglia che ha eliminato l’Atletic Bilbao. Possibile protagonista anche la Lazio di ...

Europa League : volano Atletico Madrid e Marsiglia - Mancini ai saluti : TORINO - L' Atletico Madrid si conferma la favorita alla vittoria finale dell' Europa League . Nell'anticipo delle 17 la squadra di Simeone supera agevolmente il Lokomotiv Mosca in trasferta: 5-1 il ...

Europa League 2018 - le possibili avversarie della Lazio ai quarti di finale. Rischio Atletico Madrid : La Lazio si è qualificata ai quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I biancocelesti sono riusciti a imporsi in casa della Dinamo Kiev, rimediando così al 2-2 dell’andata. Immobile e compagni sono così tra le otto migliori squadre della seconda competizione continentale e proveranno a farsi ulteriormente strada nel torneo. Il sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018 si svolgerà venerdì 16 marzo (ore ...

Europa League : Lokomotiv Mosca Atletico Madrid 1-5 : L'Atletico Madrid ha travolto a Mosca il Lokomotiv 5-1. Le reti di Correa al 16' e pareggio di Rybus al 20'. Colchoneros avanti nella ripresa con Saul al 47'. Rigore trasformato da Torres al 65' che ...

L'Atletico Madrid non si arrende : 3-0 al Celta : Madrid , Spagna, - Pronto riscatto per l' Atletico Madrid , che a una settimana esatta dalla sconfitta del Camp Nou, rialza prontamente la testa imponendosi sul Celta dell'ex braccio destro di Luis ...