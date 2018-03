L’astronauta Samantha Cristoforetti agli studenti | “Più che il traguardo e l’obiettivo | è

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) L’astronauta italiana Esa, protagonista della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, è stata presente oggi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli studi di Perugia: “Ho realizzato un sogno che è quasi impossibile ma per una questione di numeri, non per altro. Più che ile l’obiettivo è il percorso che è importante“, ha dichiarato la prima donna italiana nello spazio. “E’ importante e fondamentale avere un obiettivo, una idea di quello che si vuole plasmare in questo mondo, per restarci attaccati, per costruire mattoncino dopo mattoncino il proprio futuro, senza pero’ che questo diventi una ossessione o una aspettativa di soddisfazione, perché poi c’è qualcuno che è più fortunato di altri“. L'articolo L’astronauta...