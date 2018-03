L' aria del continente a Ragusa

Nonna Irma - da volontaria in Kenya a star del web : Nonna Irma, da volontaria in Kenya a star del web Nonna Irma, da volontaria in Kenya a star del web Continua a leggere L'articolo Nonna Irma, da volontaria in Kenya a star del web proviene da NewsGo.

Apre a Santa Maria Capua Vetere il primo Superstore Decò della Campania : ... con attività che vanno dalle degustazioni all'animazione, distribuzione di gadget, spettacoli con artisti di strada. Nei giorni scorsi Decò ha presentato al pubblico la super mascotte che con grandi ...

Improvviso malore nel bar del marito - Maria Grazia muore a 24 anni : la verità dall’autopsia : Dolore a Taviano (Lecce), dove un’intera comunità ha partecipato ai funerali di Maria Grazia Serra, una ragazza di 24 anni che sabato scorso è morta dopo essersi sentita male nel bar del marito. La giovane parrucchiera lascia due figli di 3 e 5 anni.Continua a leggere

A Viterbo si diventa ‘detective dell’arte’. Il Master in Archeologia giudiziaria e crimini contro il patrimonio culturale : Provengono da tutta Italia gli oltre trenta archeologi, storici dell’arte, restauratori, giuristi e esperti nella conservazione e valorizzazione dei beni culturali, che si ritroveranno a Viterbo sabato 17 marzo 2018. Sono gli allievi ammessi a partecipare alla IV edizione (2018-2019) del Master in “Archeologia giudiziaria e crimini contro il patrimonio culturale” promosso dal Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : il fioretto protagonista negli Stati Uniti - ma arianna Errigo riparte da Atene con la sciabola : Sarà un fine settimana molto ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Ad Anaheim va in scena il secondo Grand Prix stagionale di fioretto, mentre ad Atene saranno protagoniste le sciabolatrici. Trasferta americana, dunque, per gli azzurri e le azzurre del fioretto. In campo maschile i padroni di casa statunitensi sono i grandi favoriti, con Alexander Massialas che si è imposto nel primo Grand Prix della stagione a Torino. Tra i candidati al ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ La figlia Ilaria sbotta contro Lady Tata : parole di fuoco per l'ex del padre : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non stanno più insieme. La cantante conferma la rottura a Vanity Fair: la figlia di lui, Ilaria sbotta contro Lady Tata, le parole al veleno.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:19:00 GMT)

Rassegna stampa economico-finanziaria del 15 marzo 2018 : Elliott: revoca per sei consiglieri Tim , Il Sole24Ore, Il quotidiano economico scrive che il fondo Elliott, forte della sua quota in Telecom Italia, avrebbe chiesto un'integrazione all'ordine del ...

Anna Tatangelo rivela i retroscena dell'addio a Gigi - Ilaria D'Alessio replica Video : Dopo le dichiarazioni rilasciate a Verissimo sembrava essere tornato il sereno tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo [Video]. Il cantante aveva riferito che stare un po’ distanti ogni tanto fa bene all’amore: ‘Penso che a tutte le coppie capita di litigare’. Il cantante aveva anche difeso a spada tratta la compagna da alcune critiche mosse sui social e non aveva escluso la possibilita' di diventare nuovamente papa'. ‘Dammi il tempo di arrivare a ...

Draghi : la politica monetaria della Bce rimarrà paziente - persistente e prudente : Durante questo periodo, l'economia si è sviluppata in maniera persino più solida di quanto non ci aspettassimo e la fiducia nell'eurozona è aumentata. Ma non è perché la crescita reale è forte che ...

Rigopiano - indagata la funzionaria della prefettura che rispose : 'Madre imbecilli sempre incinta' : E' accusata di lesioni colpose nell'ambito dell'inchiesta della procura di Pescara sulla tragedia di Rigopiano Daniela Acquaviva, la funzionaria della prefettura di Pescara che la sera del 18 gennaio ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ È finita! Ilaria D'Alessio - figlia del cantante - furiosa : "Tutte menzogne" : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non stanno più insieme. La cantante conferma la rottura nel corso di un'intervista rilasciata a Vanity Fair: "Sono stata di essere lasciata a casa"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 21:20:00 GMT)

Tragedia Rigopiano - indagata funzionaria della prefettura di Pescara : Daniela Acquaviva è la persona che rispondendo a una telefonata che dava l'allarme rispose: "La mamma degli imbecilli è sempre incinta". Nell'albergo travolto...

Valerio Scanu : “Maria De Filippi? Si sono parlati gli avvocati - non mi pento delle mie parole…” : Valerio Scanu torna a parlare (anche) di Maria De Filippi nella settimana in cui escono il libro autobiografico Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary e il singolo Ed io. Valerio Scanu in che rapporti è oggi con Maria De Filippi? Il cantante sardo, intervistato da Messaggero Tv, torna a parlare del […] L'articolo Valerio Scanu: “Maria De Filippi? Si sono parlati gli avvocati, non mi pento delle mie parole…” ...

“C’è posta per te - quanti soldi a Belen e Iannone” : cifra stellare. Maria De Filippi ha invitato anche la coppia d’oro del gossip nello show del sabato - ma solo ora escono gli altarini : il super cachet. Preparatevi a svenire… : C’è posta per te – Ballando con le stelle: la ‘guerra’ del sabato sera è iniziata. E Maria De Filippi, in occasione della prima del programma concorrente di Milly Carlucci, ha calato l’asso. O meglio, ha messo in campo l’artiglieria pesante: ha invitato Belen Rodriguez e Andrea Iannone per l’ottava puntata. Dopo aver accolto in studio ospiti del calibro di Gonzalo Higuaín, Clive Owen, Ermal Meta e ...