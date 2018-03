L'appello di papà Roberto : "Vorrei abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia - aiutatemi" : E' un appello disperato e commovente quello di Roberto Durastante, il padre della 42enne rimasta uccisa in un incidente stradale lo scorso 17 dicembre in via Vittorio Veneto a Belluno. "Per sua volontà...

Belluno - 'Vorrei tanto abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia' : il commovente appello di un papà : 'Vorrei tanto abbracciare chi vede con gli occhi di mia figlia - scrive papà Roberto -. Vi prego, aiutatemi, mi serve per placare la mia sofferenza'. Il commovente appello arriva dal padre di Barbara ...

Pippo Baudo/ A capo dell'Academy : l'appello a Papa Francesco - "ho un problema che mi assilla" (Sanremo Young) : Sarà Pippo Baudo a guidare la giuria dell'Academy nella finalissima di Sanremo Young in onda questa sera. Chi fra i sei concorrenti ancora in gara riuscirà a conquistare il suo...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:08:00 GMT)

“Fabrizio - salviamo nostro figlio Carlos”. Nina Moric e il suo appello a Corona. Allontanato dalla madre a causa della malattia - il figlio dell’ex paparazzo non vive con nessuno dei genitori. L’angoscia e la preoccupazione della showgirl : Fabrizio Corona è da poco uscito dal carcere, ma nonostante le restrizioni imposte dal magistrato, sa bene come far parlare di sé. Recentemente l’ex re dei paparazzi ha fatto pubblicare, dal momento che non può toccare social, un video sul suo profilo Instagram che ripercorre le ultime tappe della sua vita. Nelle immagini lo vediamo al processo, all’uscita del carcere, accanto alla fidanzata Silvia Provvedi. Insomma, un insieme di ...

Raid in Siria - violata la tregua. L'appello del Papa : "Guerra disumana - fermate la violenza" : Nonostante la risoluzione Onu, Assad ordina nuovi bombardamenti facendo salire ancora il drammatico bilancio di sangue nella regione della Ghouta. L'Iran, alleato di Damasco: "L'offensiva continua". Interviene anche la Turchia: "Fuori dalla tregua anche Afrin"

Raid in Siria - violata la tregua. L'appello del Papa : "Guerra disumana - fermate la violenza" : Nonostante la risoluzione Onu, Assad ordina nuovi bombardamenti facendo salire ancora il drammatico bilancio di sangue nella regione della Ghouta. Francesco: "Il conflitto si è intensificato, sia dato accesso agli aiuti umanitari"

Siria senza tregua. Non regge l'intesa Onu - appello del Papa : La tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu è durata poche ore: secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, questa mattina il regime Siriano ha nuovamente attaccato la Ghouta orientale, roccaforte dei ribelli alle porte di Damasco. È stata bombardata due volte Chifouniya, una località alla periferia di Duma. Un corrispondente della France Press ha riferito di raid aerei e fuoco di artiglieria.Il Consiglio ...

Il Papa lancia un appello agli artisti - con l'arte difendete la natura e i più poveri : ... mediante i vostri talenti e attingendo alle fonti della spiritualita' cristiana a promuovere una cultura dell'incontro, a costruire ponti tra le persone, tra i popoli, in un mondo in cui si ...

Bea - l'ultimo appello del papà : "Vi prego - non chiamatela più bimba di pietra" : Nel giro di sei mesi ha visto andarsene prima la moglie, Stefania, e poi la figlia, la piccola Beatrice, di otto anni. Alessandro Naso sta passando delle ore terribili, ma ci tiene a lanciare un...

'Cerco la persona che ha il cuore di mio figlio' : l'appello del papà di Christian a I fatti vostri : La sua storia era diventata nota dopo aver tappezzato la città di Livorno , dove vive, di striscioni con la scritta 'Dove sei, Magico Battito ?'. Ora Mario Bartoli , il papà di Christian , il ragazzo ...

L’appello del papà che cerca la persona che ha ricevuto il cuore del figlio : L’appello del papà che cerca la persona che ha ricevuto il cuore del figlio L’appello del papà che cerca la persona che ha ricevuto il cuore del figlio Continua a leggere L'articolo L’appello del papà che cerca la persona che ha ricevuto il cuore del figlio sembra essere il primo su NewsGo.

Papa lancia appello contro femminicidio : 22.50 "Vi invito a lottare contro una piaga che colpisce il nostro continente: il femminicidio. Sono molte le situazioni di violenza che sono tenute sotto silenzio al di là di tante pareti". Lo ha affermato Papa Francesco durante la celebrazione mariana per la Virgen de la Puerta, nella Plaza de Armas, a Trujillo, in Perù. Lottate "contro questa fonte di sofferenza", ha detto, chiedendo che "si promuova una legislazione e una cultura di ...

Migranti - l'appello di papa Francesco : 'Superate le paure e accogliete' : "Quest'anno ho voluto celebrare la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato con una Messa a cui siete invitati in particolare voi, Migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Alcuni siete arrivati da poco in Italia, altri da molti anni siete residenti e lavorate, e altri ancora costituiscono le cosiddette 'seconde generazioni'". Durante l'omelia della Santa Messa celebrata nella basilica Vaticana, papa ...

Inghilterra - rubano il pc che dà voce alla figlia : l'appello del papà : È disperato l'appello lanciato da un papà su Twitter. Il pc grazie al quale la figlia disabile riesce a comunicare è stato rubato."Hanno rubato la macchina che consente a mia figlia di parlare", inizia così il tweet del papà di Miya Thirlby, una ragazza di 16 anni di Plymouth, città nel sud-ovest dell'Inghilterra. La giovane è epilettica ed è in grado di parlare solo grazie a quel computer così particolare e ...