L' appello di Marco | vittima di bullismo | Ero bloccato dalla paura | bisogna dire

L'appello di Marco Baruffaldi - 22enne affetto da Sindrome di Down : "Alle vittime di bullismo dico : non arrendetevi mai" : "Vorrei raggiungere più persone possibili così che possano imparare a reagire e a difendersi contro il bullismo". Lo dice in un video pubblicato sul web e diventato virale, Marco Baruffaldi, 22 enne di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, affetto da Sindrome di Down. Il giovane è già conosciuto proprio su Internet per aver firmato il suo manifesto rap 'Siamo diversi tra noi', sempre contro il bullismo, che ha ...